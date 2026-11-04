IPFire 2.29 Core Update 205 ya está disponible como actualización de emergencia para este sistema operativo especializado en cortafuegos y seguridad de redes. La nueva versión corrige una vulnerabilidad grave del kernel Linux que afecta a la pila TCP, uno de los componentes fundamentales para gestionar las comunicaciones de red.

El lanzamiento tiene una particularidad: los cambios que originalmente estaban previstos para Core Update 205 se han trasladado a la siguiente actualización, la 206, que se encuentra en fase de pruebas. Por tanto, esta publicación se concentra exclusivamente en actualizar el núcleo del sistema y solucionar dos problemas concretos.

Corregida una vulnerabilidad grave en la pila TCP

El principal motivo de este lanzamiento es la corrección de CVE-2026-98432, una vulnerabilidad de tipo use-after-free localizada en la implementación TCP del kernel Linux.

Este tipo de fallo se produce cuando el sistema intenta utilizar una región de memoria después de que haya sido liberada. Dependiendo de las circunstancias, puede provocar fallos del sistema o abrir la puerta a comportamientos que comprometan su seguridad.

La vulnerabilidad afecta a un componente especialmente sensible en IPFire, ya que el sistema utiliza continuamente la pila TCP para gestionar el tráfico de red que atraviesa el cortafuegos.

Por este motivo, el equipo de desarrollo ha decidido publicar una actualización de emergencia en lugar de esperar al siguiente ciclo habitual de mantenimiento. La recomendación oficial es instalarla inmediatamente, sin esperar a la próxima ventana de mantenimiento programada.

Linux 6.18.60 también corrige un fallo de Broadcom

Core Update 205 actualiza el kernel Linux a la versión 6.18.60. Además de incorporar la corrección de seguridad, esta versión soluciona un problema que provocaba un bloqueo en el controlador de red de Broadcom.

No se incluyen otras actualizaciones de paquetes ni cambios funcionales en esta publicación. El objetivo es limitar el alcance de la actualización y distribuir cuanto antes las correcciones necesarias.

Es necesario reiniciar IPFire

Al tratarse de una actualización del kernel, la instalación no es suficiente para activar las correcciones. Es imprescindible reiniciar el equipo para que el sistema arranque con la nueva versión del núcleo.

La actualización puede instalarse desde la interfaz web de administración de IPFire o mediante la herramienta habitual de gestión de paquetes:

pakfire update pakfire upgrade

Una vez completado el proceso, hay que reiniciar el cortafuegos. No conviene posponer este paso, puesto que las correcciones de seguridad solo estarán activas cuando el nuevo kernel esté funcionando.

Los cambios previstos pasan a Core Update 206

El lanzamiento de emergencia también explica por qué Core Update 205 no incluye las numerosas novedades que se habían anunciado durante su fase de pruebas.

La versión candidata incorporaba una importante renovación del sistema de traducciones de la interfaz web, basada ahora en GNU gettext y Weblate. También contemplaba actualizaciones de paquetes, correcciones de seguridad, mejoras en el instalador y cambios en diferentes servicios de red.

Entre las novedades previstas se encontraban la corrección de vulnerabilidades en el complemento WIO, restricciones adicionales para las conexiones salientes del resolvedor DNS, cambios en el sistema de detección de intrusiones y la incorporación de nuevas herramientas para administrar el sistema.

Todo ese trabajo se ha trasladado a IPFire 2.29 Core Update 206, que continúa disponible para pruebas.

Una actualización pequeña, pero especialmente importante

IPFire 2.29 Core Update 205 no incorpora nuevas funciones ni grandes cambios en la interfaz de administración. Su importancia reside en solucionar una vulnerabilidad que afecta directamente a uno de los componentes esenciales de cualquier cortafuegos: el procesamiento del tráfico TCP.

En un sistema encargado de proteger redes domésticas y empresariales, mantener actualizado el kernel es especialmente importante. Por eso, el equipo de IPFire recomienda instalar esta versión de emergencia y reiniciar el dispositivo tan pronto como sea posible.