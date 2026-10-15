IPFire 2.29 Core Update 204 ya está disponible con una nueva ronda de actualizaciones y correcciones para esta distribución GNU/Linux especializada en cortafuegos y seguridad de redes. Esta versión de mantenimiento soluciona un problema de resolución DNS que afectaba a los clientes conectados mediante VPN, actualiza el núcleo Linux a la versión 6.18.54 y renueva numerosos componentes del sistema.

La publicación llega después de la migración de Unbound a Knot Resolver, introducida en la actualización anterior. Aunque el cambio había mejorado la velocidad de resolución DNS y corregido problemas anteriores, también provocó una regresión que impedía resolver nombres de dominio a determinados clientes VPN. Core Update 204 corrige ese comportamiento y añade otras mejoras para administradores de redes.

Corrección del problema DNS con las conexiones VPN

El cambio más importante de IPFire 2.29 Core Update 204 afecta a Knot Resolver, el resolvedor DNS utilizado por IPFire. El fallo hacía que las respuestas DNS salieran con una dirección IP de origen incorrecta, lo que impedía a los clientes conectados mediante IPsec, WireGuard u OpenVPN resolver nombres de dominio correctamente.

La solución ha requerido cambios importantes en la capa de entrada y salida de Knot Resolver. El equipo de IPFire explica que estas modificaciones también se han enviado al proyecto original, de manera que la corrección pueda beneficiar a otros usuarios del software.

Para los administradores que utilizan IPFire como puerta de enlace de una red con conexiones VPN, esta corrección es especialmente relevante. La resolución DNS es necesaria para acceder a servicios mediante sus nombres de dominio, aunque la conexión VPN esté establecida correctamente.

Linux 6.18.54 y actualizaciones de seguridad

El núcleo de IPFire se actualiza a Linux 6.18.54, que incorpora correcciones procedentes del desarrollo principal del kernel para mejorar la estabilidad y la seguridad. La actualización también renueva una amplia selección de paquetes esenciales.

Entre los componentes actualizados se encuentran Apache 2.4.68, Bash 5.3p15, BIND 9.20.24, cURL 8.21.0, Knot Resolver 6.4.2, OpenSSH 10.4p1, OpenSSL 3.6.5 y systemd 261.1. También se actualizan bibliotecas y herramientas como SQLite, Perl, Vim y GLib.

El objetivo de estas actualizaciones es mantener al día los componentes que forman la base del sistema, reducir la exposición a errores conocidos y mejorar la compatibilidad. En un cortafuegos, mantener estos componentes actualizados resulta especialmente importante porque el equipo puede actuar como punto de entrada y salida de toda una red.

Mejoras en WireGuard y el sistema de prevención de intrusiones

Core Update 204 corrige además un problema al importar configuraciones de WireGuard que contienen varias subredes separadas por espacios. Con este cambio, esas configuraciones pueden procesarse correctamente sin tener que modificar manualmente su formato.

El sistema de prevención de intrusiones (IPS) incorpora asimismo el conjunto de reglas «Advanced Phishing Protection», desarrollado por Julio Lira, como proveedor de reglas. Esta incorporación amplía las opciones disponibles para detectar y bloquear amenazas relacionadas con el phishing.

En el apartado de arquitecturas, las compilaciones experimentales para RISC-V se ajustan para aprovechar mejor los procesadores con ejecución fuera de orden. Continúan siendo compatibles con la base RVA22 y pueden beneficiarse de mejoras introducidas en RVA23.

Más información para la supervisión de la red

Los complementos de monitorización también reciben cambios. Observium Agent puede informar ahora del estado del servidor web Apache, mientras que Zabbix incorpora la capacidad de recopilar métricas de Knot Resolver.

Además, se corrige un error de Avahi que podía provocar que el apagado quedara bloqueado cuando el servicio no estaba en ejecución y no se gestionaba correctamente el error resultante.

Los paquetes adicionales incluyen nuevas versiones de ClamAV, FFmpeg, Git, HAProxy, Postfix, rsync, Transmission y otras herramientas utilizadas en servidores y redes.

Descarga y actualización

IPFire 2.29 Core Update 204 está disponible desde la página oficial del proyecto. Se ofrecen imágenes para las arquitecturas x86-64 y ARM64, en formatos ISO e IMG comprimido, además de archivos de verificación y torrents.

Quienes ya utilizan IPFire pueden consultar las instrucciones oficiales de actualización y comprobar los requisitos antes de aplicar los cambios. En equipos que proporcionan conectividad VPN a usuarios remotos, conviene verificar especialmente que la resolución DNS funciona correctamente después de actualizar.

Esta versión no introduce una nueva generación de IPFire, sino que concentra sus esfuerzos en corregir errores, actualizar paquetes y reforzar las herramientas de administración. La solución para Knot Resolver es el cambio más relevante, mientras que las mejoras de monitorización anticipan futuras novedades en la forma de observar el estado y el comportamiento del cortafuegos.