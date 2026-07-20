IPFire 2.29 Core Update 203 renueva por completo su sistema DNS

IPFire 2.29 Core Update 203 ya está disponible como una nueva actualización de esta distribución Linux especializada en cortafuegos y seguridad de red. El lanzamiento introduce una de las renovaciones más importantes del sistema DNS en la historia reciente del proyecto, sustituyendo el veterano resolvedor Unbound por Knot Resolver e incorporando nuevas funciones centradas en el rendimiento, la flexibilidad y la protección frente a amenazas.

Además de esta importante transición, la actualización añade nuevas capacidades para el filtrado DNS, mejora el soporte para hardware Wi-Fi de última generación, incorpora compatibilidad con IMDSv2 en Amazon EC2 y actualiza un amplio número de paquetes y componentes internos.

IPFire 2.29 Core Update 203 renueva completamente su sistema DNS

La principal novedad de IPFire 2.29 Core Update 203 es el reemplazo de Unbound por Knot Resolver como resolvedor DNS predeterminado. Según los desarrolladores, este cambio proporciona una arquitectura más modular y flexible, facilita la automatización mediante scripts y permite integrar nuevas funciones que anteriormente resultaban más complejas de implementar.

Gracias a esta transición, IPFire incorpora reenvío DNS cifrado mediante DNS-over-TLS, permitiendo proteger las consultas DNS frente a interceptaciones durante su tránsito por Internet. También se añade compatibilidad con registros DNS personalizados para nombres locales, reenvío condicional de consultas e integración directa con las concesiones DHCP del sistema.

Otra de las grandes novedades es la incorporación de un nuevo cortafuegos DNS capaz de bloquear dominios maliciosos, publicidad y distintas categorías de sitios no deseados antes incluso de que se establezca la conexión. Las listas de filtrado se descargan de forma cifrada mediante la nueva utilidad zone-sync, desarrollada específicamente para IPFire. Además, los administradores pueden activar SafeSearch para los principales motores de búsqueda y YouTube en todos los dispositivos conectados a la red.

Otras mejoras

Knot Resolver también incorpora una caché persistente que sobrevive a los reinicios del sistema y puede compartirse entre varios procesos de resolución, permitiendo aprovechar mejor los procesadores multinúcleo sin duplicar la información almacenada en caché. Los administradores que utilicen reenvío DNS deberán tener en cuenta un cambio de compatibilidad: las zonas reenviadas ya no pueden apuntar a nombres de dominio completos y deberán configurarse utilizando direcciones IP.

Más allá del apartado DNS, IPFire 2.29 Core Update 203 añade soporte para puntos de acceso inalámbricos que operan en la banda de 6 GHz utilizada por Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7, incorpora compatibilidad con IMDSv2 para instancias de Amazon EC2, actualiza el microcódigo de procesadores Intel para corregir la vulnerabilidad INTEL-SA-01420 y renueva numerosos paquetes del sistema, entre ellos OpenVPN 2.7.4, Suricata 8.0.6, SQLite 3.53.1, Boost 1.90 y GRUB 2.14.