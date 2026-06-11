IPFire 2.29 – Core Update 203 ya está disponible en fase de pruebas y llega con algunos de los cambios más importantes vistos recientemente en esta distribución centrada en la seguridad de redes. Los desarrolladores han introducido mejoras profundas en componentes esenciales del sistema, apostando por una infraestructura más moderna, flexible y preparada para afrontar los desafíos actuales en materia de conectividad y protección.

La nueva actualización no se limita a corregir errores o incorporar parches de seguridad. En esta ocasión, IPFire modifica uno de los pilares fundamentales de su funcionamiento: la gestión de DNS. Además, se añaden mejoras para redes inalámbricas, compatibilidad con entornos en la nube y diversas actualizaciones que buscan aumentar la estabilidad general del sistema antes de su lanzamiento definitivo. Como se trata de una versión de pruebas, el equipo anima a los usuarios más experimentados a probarla y reportar cualquier incidencia detectada.

IPFire 2.29 – Core Update 203 introduce un nuevo sistema DNS y más mejoras clave

La principal novedad de esta actualización es la sustitución de Unbound por Knot Resolver como servicio DNS predeterminado. Este cambio supone una renovación importante de la arquitectura interna de IPFire, permitiendo incorporar nuevas capacidades que hasta ahora resultaban más complejas de implementar.

Entre las ventajas de Knot Resolver destaca la posibilidad de utilizar reenvío DNS cifrado hacia servidores externos, mejorando la privacidad de las consultas realizadas por los usuarios. También se añade soporte para funciones de cortafuegos DNS, una característica cada vez más demandada para bloquear dominios maliciosos o potencialmente peligrosos antes de que puedan establecer conexiones.

Otro aspecto relevante es la incorporación de una caché persistente. Gracias a ello, las consultas DNS almacenadas podrán mantenerse incluso después de reiniciar el sistema, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la eficiencia general de la red.

La actualización también mejora las capacidades inalámbricas de IPFire. El punto de acceso integrado recibe compatibilidad con la banda de 6 GHz, una característica especialmente interesante para dispositivos modernos compatibles con Wi-Fi 6E. Junto a ello, se corrigen problemas relacionados con el uso de canales de 40 MHz que podían provocar desconexiones o comportamientos inestables en determinadas configuraciones.

Los administradores que utilicen IPFire en infraestructuras cloud también encontrarán novedades importantes. Core Update 203 añade soporte para AWS IMDSv2, el sistema de metadatos más reciente de Amazon Web Services, reforzando la seguridad en despliegues alojados en esta plataforma.

Como suele ocurrir en cada nueva versión, también se incluyen actualizaciones de microcódigo para procesadores Intel, correcciones de errores menores y mejoras en distintos paquetes del sistema. Los desarrolladores recuerdan que, debido a los cambios realizados en el subsistema DNS, es recomendable revisar cuidadosamente la configuración antes de aplicar la actualización en entornos de producción.