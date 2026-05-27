IPFire 2.29 Core Update 202 ya está disponible como nueva actualización para esta distribución Linux centrada en seguridad y funciones de cortafuegos. La nueva versión destaca especialmente por integrar OpenVPN 2.7, además de incluir mejoras de rendimiento, correcciones de seguridad y una actualización importante del kernel Linux. Esta versión ha llegado tres semanas después de la anterior Core Update 201.

El proyecto IPFire continúa evolucionando como una de las soluciones open source más completas para proteger redes domésticas y empresariales. Con esta actualización, los desarrolladores buscan mejorar tanto el rendimiento de las conexiones VPN como la estabilidad general del sistema, incorporando además numerosos parches y optimizaciones internas. Para usos más completos tanto en seguridad como de propósito general, mejor mirar otras opciones como Kali o Parrot (de Black Arch mejor pasar si no se es más bien experto).

IPFire 2.29 Core Update 202 mejora OpenVPN y refuerza la seguridad

Uno de los cambios más importantes de IPFire 2.29 Core Update 202 es la actualización a OpenVPN 2.7, una versión que introduce mejoras de rendimiento gracias al soporte de Data Channel Offload acelerado por kernel. Según los desarrolladores, esto puede permitir velocidades cercanas a los 10 Gbps por túnel VPN en determinados escenarios.

La nueva actualización también incorpora el kernel Linux 6.18 con nuevas mitigaciones de seguridad y correcciones para vulnerabilidades locales relacionadas con subsistemas criptográficos e IPsec. Además, se han solucionado diversos problemas detectados en versiones anteriores relacionados con reglas de puertos, registros IPS y gestión de conexiones VPN.

IPFire 2.29 Core Update 202 incluye igualmente una gran cantidad de paquetes actualizados y mejoras internas destinadas a ofrecer una experiencia más estable en entornos empresariales y domésticos. El sistema mantiene además soporte para múltiples arquitecturas y continúa apostando por una interfaz web sencilla para administrar redes y políticas de seguridad.

La nueva versión ya puede descargarse desde la página oficial del proyecto, aunque los desarrolladores recomiendan probar primero la actualización en entornos de pruebas antes de desplegarla en sistemas de producción.