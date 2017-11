IO Interactive está trabajando en otro videojuego Hitman

Los que están al tanto de la industria del videojuego el nombre de Hitman no les resultará raro. Se trata de un gran título que está disponible para varias plataformas, entre ellas también para GNU/Linux. De hecho no es la primera vez que este gran título aparece en nuestro blog LxA, ya que hemos hablado de él en numerosos artículos en las diferentes versiones en las que está disponible para la plataforma del pingüino.

Pues bien, ahora el nombre de Hitman vuelve a resonar tras conocer que IO Interactive está desarrollando otro videojuego Hitman que ha sido confirmado. La compañía podría lanzarlo para Linux, aunque no sería lo normal. No obstante, aunque no haya versión para Linux tampoco importa mucho, ya que Feral Interactive se encargará de portarlo a nuestra plataforma como ya hizo con los otros y con muchos otros videojuegos como hemos visto…