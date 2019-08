Interrogation: un videojuego de interrogatorios a terroristas…

Interrogation es un peculiar videojuego de detectives donde tendrás que realizar interrogatorios para deshacerte de una organización terrorista. La verdad es que los desarrolladores de videojuegos necesitan buscar nuevos frentes, historias y temas para crear videojuegos genuinos en una industria que ya lleva años y donde hay poco por explotar ya. Pero a veces encuentran ciertos huecos que no son demasiado recurrentes, a pesar de que puedan ser algo polémicos…

El soporte llegará a Linux este año, y en él podrás derribar una misteriosa organización terrorista llamada The Liberation Front. Serás un detective que tendrás que lidiar con la ética, moralidad, la radicalización, psicología, y la autoridad que puedes ejercer sobre tus interrogados. El departamento de policía te encomendará esta misión para descubrir los misterios de los terroristas con un sistema complejo de simulación de conversaciones.

Critique Gaming es el desarrollador de este juego, y también de otros como “This War of Mine”, “Papers, Please”, “This is the Police”, “Orwell”,… Y en este nuevo trabajo han puesto un gran empeño en todo el aspecto técnico para hacer las conversaciones más naturales y simular a una conversación real:



Cada interrogatorio será más duro y difícil que el anterior, y lo podrás abordar de miles de maneras diferentes.

que el anterior, y lo podrás abordar de miles de maneras diferentes. Personajes psicológicamente realistas y complejos.

y complejos. La historia introduce temas contemporáneos como la radicalización política, el abuso de poder, la salud mental, etc.

como la radicalización política, el abuso de poder, la salud mental, etc. Tiene 3 finales diferentes que determinarán el futuro del mundo. Tú decides cuál…

que determinarán el futuro del mundo. Tú decides cuál… Juego intrincado de gestión y estrategia

de gestión y estrategia Arte y música bastante buena que adornan todo lo anterior

Quizás algunos puntos te parezcan algo polémicos e incluso inmorales o poco éticos (a mi me lo parecen), pero lo cierto es que probablemente tenga bastante éxito. De hecho, vivimos en un mundo donde hay miles de películas de Hollywood donde se mata, viola y tortura frecuentemente, videojuegos cargados de sexismo y violencia, etc.