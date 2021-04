Intel presenta nuevo producto para censurar el lenguaje ofensivo

Intel, el gigante de Silicon Valley, famoso por sus microprocesadores y por los gravísimos bugs de los mismos, anunció el lanzamiento deun programa de Inteligencia Artificial llamado Bleep. Bleep parece ser capaz de censurar el discurso «ofensivo» y racista del audio de los juegos. Intel afirma que la herramienta de IA permitirá a los usuarios detectar y eliminar el discurso tóxico de su chat de voz.»



Intel presenta un nuevo producto ¿Pero será bueno?

Bleep, ofrecerá a los usuarios una escala móvil de opciones de discurso de odio. El programa que está todavía en fase de desarrollo y podría lanzarse en algún momento del 2020.

La nueva tecnología se integrará en el sistema de audio de los ordenadores de sobremesa y portátiles de Intel. Una razón genial (como si Intel no nos hubiera dado suficientes, para comprar productos AMD)

Según se pudo ver en la presentación, el software incluye una escala deslizante para determinar si el usuario quiere oír «nada», «algo», «la mayoría» o «todo» el discurso que entra en una categoría de lenguaje ofensivo, incluyendo el ableísmo, la vergüenza corporal, la agresión, el odio LGBTQ+, la misoginia, los insultos, el racismo, la xenofobia, el lenguaje sexualmente explícito, las palabrotas, el nacionalismo blanco, y un control deslizante que determina la frecuencia con la que el usuario quiere oír la «N-Word»

Si hasta ahora habías tenido el placer de no toparte con alguien que use la palabra ableísmo, parece que se trata de una discriminación en favor de la gente que no tiene ninguna discapacidad. Es decir, perjudicar a las personas discapacitadas en beneficio de los que no tienen ningunas. Si, yo también me quedé estupefacto.

N-word se refiere a la palabra nigger, una expresión que los afroamericanos consideran despectiva cuando la usa alguien que no sea afroamericano.

Según Kim Pallister, director general del equipo de soluciones para juegos de Intel, la función de escala móvil se ha diseñado para adaptarse a diferentes situaciones. Pallister ejemplificó que los usuarios pueden querer opciones de voz más permisivas si juegan con amigos, o algunos juegos pueden incluir audio ofensivo en el juego que los usuarios aún quieren escuchar.

No soy de jugar juegos en línea, pero si lo hiciera, me contaría entre las personas que no quieren que su computdora les diga que escuchar.

De todas formas, Intel dejó en claro que no le interesa mi opinión

Marcus Kennedy, director general del segmento de juegos y deportes electrónicos del grupo de informática de clientes de Intel, declaró:

Creo que habría sido ingenuo entrar en este espacio para intentar hacer algo aquí si no esperáramos ningún tipo de diálogo. Esperábamos absolutamente que esto generara algo, pero desde nuestra perspectiva, lo correcto es seguir anclados en el empoderamiento del jugador y lo apoyaremos sin importar el tipo de rechazo que recibamos.

A favor y en contra

Si el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones, seguramente sus paredes están empapeladas con estudios de ONG’s que las respaldan. este disparate de Intel no es la excepción.

Un estudio realizado en 2020 por la Liga Antidifamación reveló que el 81% de los adultos estadounidenses de entre 18 y 45 años que juegan a juegos multijugador en línea habían sufrido algún tipo de acoso. Se ha pedido a las empresas de juegos que hagan más por solucionar el problema del acoso y la discriminación en sus plataformas, especialmente a la luz del reciente movimiento por la justicia racial. Además de los esfuerzos de Intel, el servicio de retransmisión de videojuegos Twitch anunció el miércoles que la empresa cambiaría su política sobre el acoso para tomar medidas contra los usuarios que cometan «conductas indebidas graves», incluso cuando esas acciones tengan lugar fuera de la plataforma.

Pero, al menos queda gente con sentido común. Otro estudio publicado en abril de 2020, en este caso por la Academia Nacional de Ciencias, descubrió que varios programas de reconocimiento de voz automatizados «mostraban disparidades raciales sustanciales» y tenían una tasa de error mucho mayor para los hablantes negros en comparación con los blancos.

Pero quédense tranquilos, para evitar esto la empresa aseguró que «el software está siendo construido por un equipo diverso»

Yo hubiera preferido un equipo competente, pero parece que hoy por hoy la diversidad es la respuesta a todo.