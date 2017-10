Instalar Yaourt en Archlinux y derivados

Hola buen día tengan, en esta ocasión les mostrare como instalar Yaourt en Archlinux y sus derivados. Para aquellos que tengan una distro basada en Arch y/o tengan Arch y no conozcan Yaourt les explicare un poco.

Yaourt es un gestor de paquetes al igual que Pacman, aunque tienen sus diferencias, los dos son sumamente importantes dentro de Archlinux puesto que, mientras Pacman es el que maneja los repositorios oficiales, Yaourt es la contraparte pues es el que nos ayudará a manejar los repositorios no oficiales en este caso se llama AUR.

Lo que me encanta de Archlinux o cualquier derivado de este es la simplicidad para hacer las cosas y no depender de tanto repositorio que tras las actualizaciones van quebrando las dependencias o en el mejor de los casos Archlinux nos permite mantener los paquetes obsoletos sin romper dependencias.

Pero bueno ahora, para instalar Yaourt en el sistema habrá que editar el archivo pacman.conf que se encuentra dentro de la carpeta /etc.

Basta con editar el archivo con nuestro editor de textos favorito, en mi caso no me complico la vida y uso nano para ello:

sudo nano /etc/pacman.conf

Nos desplegará algo similar a esto:

# /etc/pacman.conf [basis] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [platform] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [addon] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [extra] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [community] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [archlinuxfr] Server = http://repo.archlinux.fr/x86_64 # If you want to run 32 bit applications on your x86_64 system, # enable the multilib repositories as required here. [basis-multilib] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [multilib] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist # An example of a custom package repository. See the pacman manpage for # tips on creating your own repositories. #[custom] #SigLevel = Optional TrustAll #Server = file:///home/custompkgs

Ahora solo agregaremos las siguientes líneas al final del archivo:

[archlinuxfr] SigLevel = Optional TrustAll Server = http://repo.archlinux.fr/$arch

Actualizamos los repositorios:

sudo pacman -sy

E instalamos Yaourt:

sudo pacman -s yaourt

Ahora únicamente para su uso, en vez de usar Pacman, lo sustituimos por Yaourt.

Deben de tomar en cuenta que el uso de Yaourt no requiere de permisos de súper usuario, solo cuando se les solicita.