Vaya «susto» (entre comillas, que os conozco) me he llevado, y he de reconocer que aún no se me ha pasado. Y es que de Canonical te puedes esperar lo mejor y lo peor, aunque creo que somos más los usuarios que llevamos años en Linux los que pensamos que sus últimos movimientos no son los más acertados o, al menos, los que más nos interesa a sus usuarios. Y es que, mientras escribía un artículo de esos destinados a responder preguntas en uno de nuestros blogs hermanos, he visto lo que muestra la captura de cabecera: ¿qué hacía ahí la Snap Store?

La situación ha sido así: para explicar algunas cosas, he tratado de hacerlo en una máquina virtual de Ubuntu, y la que tengo es de 23.04, la Daily Build en donde puedo ver los progresos que se van haciendo, como el del fondo de pantalla. Trataba de explicar que la manera más sencilla de instalar un paquete DEB en Ubuntu es sencillamente haciendo doble clic sobre él, esperar a que se abra el instalador y luego hacer clic en Instalar. Pero al hacerlo no he visto el icono de Instalar Software ni se me ha abierto Ubuntu Software, si no la Snap Store. La palabra que tenía en la cabeza, además de otras de dudas, era «flipo».

La Snap Store está oculta bajo la alfombra en Ubuntu

La Snap Store no se puede abrir desde el cajón de aplicaciones. No aparece en la búsqueda, pero sí aparece como opción si hacemos clic derecho en un paquete DEB. También aparece ejecutándose en segundo plano constantemente, y en ocasiones consumiendo más de lo que se podría asumir. Pero casi nunca nos damos cuenta de que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?

Siendo mal pensado, y los últimos movimientos nos invitan a serlo, podemos pensar que Canonical va a hacer algo extraño que veremos en Ubuntu 23.04. El qué concretamente, no lo sé. Quizá quieran darle más protagonismo a la Snap Store y en el futuro sea la que se encargue de instalar los paquetes DEB locales, pero es que en la actualidad (22.10) falla al intentar instalarlos. Pensando bien, no habría que darle importancia, ya que estamos en la fase del desarrollo y ésta está para usarse como campo de pruebas. Además, me extrañaría mucho que hicieran otro movimiento criticable tan pronto. A quien le vendría bien es al equipo de Linux Mint, que es donde suelen mirar los que se sienten decepcionados con los sabores oficiales de Ubuntu.

Esperemos que se quede en una anécdota más o menos divertida, y que sea sólo eso.