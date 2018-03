Cómo instalar las extensiones de Chrome en el nuevo Firefox

Las nuevas versiones de Mozilla Firefox entrañan bastantes sorpresas, sorpresas que no se limitan a funcionalidades nuevas ni a una velocidad sorprendente sino a una compatibilidad que pocos esperabamos.

Las nuevas versiones de Mozilla Firefox son compatibles con las extensiones de Chrome, lo que hace posible que tengamos las mismas funciones que Google Chrome pero sin tener que utilizar este popular y pesado navegador web. Para ello solo necesitamos una cuenta de desarrollador de Firefox y una sencilla extensión llamada Chrome Store Foxified.

Como hemos dicho, primero hemos de tener una cuenta de desarrollador de Firefox ya que el complemento Chrome Store Foxified necesitará una firma al transformar la extensión de Chrome. El funcionamiento de Chrome Store Foxified es muy sencillo ya que consiste en transformar la extensión de Chrome a una extensión de Firefox. Una vez que tengamos la cuenta de desarrollador, nos vamos a la tienda de complementos de Firefox e instalamos la aplicación Chrome Store Foxified. En caso de no encontrarlo se puede conseguir a través de este enlace.

Ahora, solo hemos de ir a la Chrome store, desde Mozilla Firefox y en lugar del botón de “instalar” aparecerá “Add to Firefox” (como con los complementos de Mozilla Firefox). Pulsamos el botón y se añadirá la extensión de Chrome a nuestro Mozilla Firefox. Nuestro navegador nos pedirá permisos para utilizar esta nueva extensión y tras aceptar, ya podremos utilizar la nueva extensión.

El complemento Chrome Store Foxified no es compatible con todas las extensiones de Chrome ya que algunas dependen de librerías de Chrome o de Google que Firefox no tiene, pero por lo general la mayor parte de ellas son compatible con las nuevas versiones de Mozilla Firefox. En caso de no encontrar la nueva extensión, podemos consultar los ajustes de Chrome Store Foxified y ver que extensiones se han instalado con éxito.