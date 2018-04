Instalar el lenguaje de programación Rust en Linux

Rust o rust-lang es un lenguaje de programación bastante moderno y de código abierto, además de ser multiplataforma, rápido y deseñado para reemplazar a C y C++. Fue creado por Mozilla y tiene abstracción de alto nivel para complacer también a los que vienen de C# y Java. Y esto no es todo, podemos ver muchas características interesantes que no aparecen en otros lenguajes de programación, como abastracciones de coste cero, semática de movimiento, seguridad de memoria garantizada, tiempo de ejecución reducido, etc.

Rust es usado por algunos grandes como Canonical, CoreOS, Coursera, Dropbox, y por supuesto la propia Mozilla. Al ser multiplataforma lo tenemos disponible para GNU/Linux y en este artículo vamos a enseñarte paso a paso y de forma sencilla cómo poder instalarlo en tu distro preferida. Si deseas conocer más detalles de Rust, puedes acceder al sitio oficial donde encontrarás cantidad de manuales y documentación al respecto… Lo primero que hay que hacer para instalar Rust es descargar el paquete necesario en nuestra distro, para ello vamos a hacer uso de curl:

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Con esto accedemos al sitio y ejecutaremmos el script. Se nos abrirá una serie de opciones en nuestro terminal y debemos contestar de forma adecuada. Debes pulsar 1 para continuar con la instalación con los valores predeterminados, que es lo aconsejable para la mayoría. Si eres experto, puedes usar 2 para personalizar la instalación…

Tras ello, nos arrojará por la salida una serie de información de la instalación, y una vez finalice podremos configurar nuestro shell actual para comenzar a trabajar:

source $HOME/.cargo/env

Y ya podremos comenzar a utilizarlo. Por ejemplo, si quieres ver la versión que acabas de instalar y comprobar que todo está OK:

rustc --version

A partir de aquí ya podrás comenzar con tus proyectos en Rust. Espero haberte ayudado o por lo menos hacer que conozcas este lenguaje si aún no lo conocías…