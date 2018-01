Cómo instalar Calibre 3.16 en cualquier distribución Gnu/Linux

El famoso gestor de ebooks Calibre se ha hecho tan popular que casi todas las distribuciones tienen en sus repositorios oficiales este programa. Pero cierto es que no todas las distribuciones tienen la última versión de este gestor de ebooks. El tener o no tener la última versión puede suponer que nuestro eReader funcione o no correctamente así como nuevas funciones o bugs que antes estaban y ahora no.

Es por ello que os vamos a contar cómo instalar Calibre 3.16, la última versión de este gestor de ebooks famoso. Una versión que sigue siendo compatible con todas las distribuciones Gnu/Linux así como con otras plataformas como macOS, Windows portables. Y además mejora sus funciones de servidor que hará que podamos ejecutar y administrar nuestra biblioteca a través de un navegador web.

Calibre 3.16 permite administrar ebooks de manera remota gracias a un servidor

Calibre 3.16 se puede conseguir siguiendo las instrucciones que recomiendan el equipo de desarrollo. Para ello necesitaremos que nuestra distribución contenga wget y python. Por lo general, esto último lo tiene pero wget no suele venir en algunas distribuciones, en ese caso tendremos que instalarlo previamente. Una vez que tengamos todo, abrimos una terminal y escribimos lo siguiente:

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.py | sudo python -c "import sys; main=lambda:sys.stderr.write('Download failed

'); exec(sys.stdin.read()); main()"

Tras pulsar enter, nuestra distribución comenzará a descargar el contenido y los paquetes necesarios para su instalación en la distribución Gnu/Linux. Dependiendo de la velocidad de la conexión, la instalación tardará unos minutos más o menos. El comando se encarga de todo y tendremos todo instalado a su finalización. Aunque hemos de decir que tras iniciar el programa se iniciará un asistente para ayudarnos en la configuración. Entre las preguntas que nos harán está la elección del eReader, algo muy importante y que tenemos que ser precisos en su respuesta.