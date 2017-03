Cómo instalar Brackets en Debian/Ubuntu y derivadas

Brackets es un editor de código que podemos conseguir para nuestra distribución Gnu/Linux de manera gratuita. Brackets está creado por la empresa Adobe aunque es Software Libre.

Brackets no es un editor de código al uso ya que sólo permite editar archivos relacionados con el desarrollo web, aunque archivos de lenguajes de programación como C o Java también pueden ser creados con este editor, pero no gozará de las mismas prestaciones que cuando creamos archivos php o javascript.

Brackets admite plugins y complementos que permiten ampliar sus funciones y sus herramientas pero lo más interesante es la vista en vivo que ofrece. Esta función nos permite ver cualquier desarrollo web que estemos editando. Es una de las funciones que más me gusta de este editor y que hace que lo elija antes que otros editores de código como Atom o Sublime Text.

Brackets tiene una función de vista en vivo que nos ayudará a desarrollar nuestro proyecto web

La última versión de Brackets lo podemos instalar en nuestra distribución basada en Debian, para ello sólo hemos de ir a la web oficial y descargarnos el paquete deb correspondiente a nuestra plataforma. Pero en algunas distribuciones como en Ubuntu, este método de instalación puede ser problemático ya que Brackets necesita la librería libgcrypt11 y Ubuntu no lo tiene en sus versiones más recientes.

Para resolver este problema, o bien instalamos la librería de manera independiente o bien utilizamos un repositorio estándar que solucione este problema. Personalmente opto por esto último y por el repositorio webupd8, un repositorio que cumple todas nuestras exigencias. Así que abrimos una terminal y escribimos lo siguiente:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/brackets sudo apt update sudo apt install brackets

Con esto se instalará el editor Brackets y tras varios minutos de instalación lo tendremos listo para utilizar y para crear nuestras aplicaciones web ¿ fácil no?