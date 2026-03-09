Que una consola actual pueda comportarse como un PC no es ciencia ficción, pero rara vez se ve tan claro como en el caso de la PlayStation 5 ejecutando Linux. Un nuevo experimento ha puesto sobre la mesa hasta qué punto el hardware de Sony, pensado para jugar en el salón, puede funcionar como si fuera un ordenador de sobremesa con acceso a Steam y a juegos de Windows mediante capas de compatibilidad.

El protagonista de esta historia es el investigador de seguridad Andy Nguyen, más conocido en la comunidad de hacking de consolas como theflow0. Su trabajo ha permitido arrancar una distribución de Linux en una PS5, habilitar salida de vídeo 4K por HDMI, usar todos los puertos USB con normalidad y, como demostración práctica, mover GTA V Enhanced Edition con ray tracing y tasas cercanas a 60 fotogramas por segundo.

PS5 y Linux: una consola que se comporta como un PC

Bajo la carcasa blanca de la PS5 hay un hardware x86-64 muy similar al de un PC de gama media-alta. CPU y GPU de AMD, memoria unificada y un diseño compacto pensado para el salón. La gran diferencia no está tanto en los componentes como en el software: Sony utiliza un hipervisor, una capa de control que impide ejecutar código no autorizado y mantiene el sistema dentro de un entorno cerrado.

Lo que ha logrado Nguyen es precisamente saltarse ese hipervisor e instalar un Linux funcional. En los vídeos publicados se puede ver cómo la consola arranca una distribución tipo Ubuntu, reconoce periféricos conectados por USB, ofrece salida HDMI 4K con audio y se integra con el cliente de Steam en modo Big Picture, de forma similar a lo que haría una Steam Deck conectada a un televisor.

Byepervisor: el exploit que abre la puerta de la PS5

El punto de partida de todo el proyecto es un exploit denominado Byepervisor, desarrollado dentro de la comunidad PS5Dev. Este ataque opera a nivel de hipervisor, uno de los niveles más protegidos del sistema operativo de la consola, y permite ejecutar una cadena completa de código no firmado, incluido un kernel de Linux modificado.

La pega es que Byepervisor solo funciona en consolas con firmware muy antiguo, concretamente en el rango de versiones 1.xx a 2.xx, las primeras que se lanzaron cuando llegó la PS5 al mercado europeo en 2020-2021. Sony parcheó estas vulnerabilidades en actualizaciones posteriores y, a día de hoy, no hay un método oficial para hacer downgrade. Esto deja el experimento restringido a un número relativamente pequeño de consolas que nunca se han actualizado o que se han mantenido sin conexión.

Nguyen ha confirmado que se trata de una cadena de exploits completa, no de un truco aislado, y que requiere conocimientos avanzados de seguridad y sistemas para reproducirse. No es, ni de lejos, un procedimiento pensado para el usuario medio que simplemente quiera “probar Linux” en su PS5 del salón.

Rendimiento: CPU y GPU de PS5 bajo Linux

Una vez que Linux está funcionando, la consola se comporta como un PC bastante capaz. En la configuración utilizada por Nguyen, la CPU de la PS5 trabaja a 3,2 GHz y la GPU a 2,0 GHz. Técnicamente es posible elevar esos valores hasta 3,5 GHz en la CPU y 2,23 GHz en la GPU, que son las frecuencias máximas previstas por Sony para determinados escenarios.

El problema es que el sistema de refrigeración de la PS5 Slim no está pensado para sostener durante mucho tiempo cargas típicas de PC gaming con Linux y Steam. Según ha explicado el propio desarrollador, cuando fuerza las frecuencias a tope la consola se sobrecalienta con rapidez, por lo que ha optado por un ajuste más conservador para evitar apagados o problemas térmicos a largo plazo.

Otro punto llamativo es que aceleración por GPU en Linux aún no está completamente pulida. Aunque se han activado drivers gráficos modernos y la GPU AMD de la consola puede emplearse para renderizar, el soporte todavía no exprime el hardware al mismo nivel que el sistema operativo oficial de Sony. Aun así, el resultado es suficiente para correr juegos exigentes y activar funciones de ray tracing, algo que no deja de ser significativo.

GTA V Enhanced con ray tracing a 1440p y ~60 fps

Para enseñar de forma clara de qué es capaz este “PS5 Linux”, Nguyen eligió un título muy conocido: GTA V Enhanced Edition. En los vídeos compartidos se ve el juego funcionando a una resolución de entre 1080p y 1440p, con ray tracing habilitado y una tasa de imágenes en torno a 60 fotogramas por segundo de forma estable, algo que muchos usuarios asociarían de entrada a un PC gaming convencional.

Este rendimiento se consigue combinando la potencia de la GPU AMD de la PS5 con Proton, la capa de compatibilidad desarrollada por Valve que permite ejecutar juegos de Windows sobre Linux. En la práctica, el juego se lanza desde Steam en modo Big Picture, como haría cualquier jugador de PC, pero corriendo sobre el hardware cerrado de una consola doméstica.

Aun con las limitaciones mencionadas en el soporte de GPU, el hecho de que un título tan exigente corra con ray tracing y una fluidez cercana a 60 fps pone de relieve el margen que tiene la PS5 cuando se liberan sus restricciones de software. No es un benchmark artificial ni un vídeo pregrabado: se trata de una ejecución real bajo Linux.

Conectividad y periféricos: una consola que se siente como un PC

En el apartado práctico, uno de los detalles más interesantes para usuarios europeos que se planteen proyectos similares es que todos los puertos USB de la PS5 funcionan bajo Linux. Se han probado teclados, ratones y unidades de almacenamiento externas sin problemas aparentes, lo que permite manejar la consola como si fuera un sobremesa tradicional.

La salida HDMI 4K con audio también opera con normalidad, lo que facilita conectar la consola tanto a televisores del salón como a monitores de PC habituales en oficinas y domicilios en España. Para quienes juegan desde el sofá, la integración con Steam Big Picture proporciona una interfaz pensada para mando y pantalla grande, muy similar a la de una Steam Machine o a la de la propia Steam Deck en modo dock.

Este conjunto de factores convierte a la PS5 con Linux en una especie de PC de juegos híbrido: hardware de consola, sistema operativo de ordenador y acceso a la biblioteca de Steam, incluyendo muchos títulos de Windows gracias a Proton. No es un producto comercial, pero sí un ejemplo de hasta dónde se puede estirar un dispositivo de consumo masivo.

Limitación clave: solo en PS5 con firmware antiguo

La gran barrera que frena cualquier uso extendido de este método es el firmware. Todo el proceso depende de vulnerabilidades presentes únicamente en versiones tempranas del sistema de la consola, desde la 1.0 hasta la 2.0 aproximadamente. Eso significa que la mayoría de PS5 vendidas en Europa y conectadas a internet ya no son compatibles con el exploit.

No existe una vía oficial ni sencilla para regresar a esas versiones antiguas, y Sony suele reaccionar con rapidez ante cualquier intento de distribuir herramientas de downgrade. En la práctica, esto convierte el proyecto en algo reservado a unidades muy concretas, como consolas que se compraron en el lanzamiento y se han mantenido sin actualizar, o modelos almacenados sin desprecintar en su versión de fábrica.

El propio Nguyen ha comentado que su intención es publicar instrucciones detalladas para quien quiera replicar la configuración, pero siempre con la advertencia de que se pierde la garantía y existe riesgo de dañar el sistema si se comete algún error. No hay que olvidar que estamos hablando de una investigación de seguridad, no de una función oficial pensada para el gran público.

Steam Machine improvisada en plena crisis de hardware

El experimento llega en un momento delicado para el mercado europeo de PC gaming, con precios de memoria y tarjetas gráficas al alza y proyectos como las nuevas Steam Machines de Valve pendientes de cómo evoluciona el suministro de componentes. Mientras tanto, una consola de salón como la PS5, mucho más asequible que muchos sobremesa de gama alta, demuestra que puede ofrecer un rendimiento competitivo en Linux si se le quitan sus candados de software.

Para algunos usuarios avanzados de España y del resto de Europa, esto reabre el debate sobre el aprovechamiento del hardware ya presente en los hogares. Una PS5 adquirida hace años, y que cumpla los requisitos de firmware, podría servir como base para montar un equipo híbrido: consola en su uso normal, y máquina Linux para juegos y aplicaciones de PC cuando se carga el entorno alternativo.

No obstante, las limitaciones legales y técnicas siguen pesando. Sony mantiene un modelo de ecosistema cerrado, en el que controla la distribución de software, las actualizaciones y las vías oficiales de monetización. Este tipo de proyectos se mueven en una zona gris que, aunque interesante desde el punto de vista técnico, no está pensada para ser adoptada en masa por el consumidor medio.

El papel de Andy Nguyen y la comunidad de hacking de consolas

El responsable principal de este logro, Andy Nguyen, no es un recién llegado. Lleva años trabajando en la escena de seguridad de consolas de Sony, con contribuciones previas a PS Vita y PS4, y es una de las figuras más respetadas dentro del movimiento homebrew. Su enfoque suele pasar por reportar vulnerabilidades a las propias compañías y, cuando lo considera oportuno, compartir detalles técnicos con la comunidad.

En el caso de PS5 y Linux, su demostración funciona como prueba de concepto más que como producto final. Por ahora no hay una distribución “lista para instalar” preparada para usuarios, ni una imagen oficial empaquetada para el público europeo. Lo que sí existe es un conjunto de herramientas, documentación parcial y un vídeo que avala que el sistema es viable, al menos en manos expertas.

De cara al futuro, será clave ver si otros investigadores retoman este trabajo para optimizar el rendimiento gráfico, mejorar la gestión térmica o encontrar nuevos vectores que funcionen en firmwares más recientes. Si eso ocurre, el debate sobre el uso alternativo de consolas como la PS5 podría ganar peso también en Europa, donde la reutilización de hardware y el software libre tienen una comunidad muy activa.

Todo lo que rodea a esta PS5 con Linux deja una sensación clara: la consola de Sony es mucho más que una máquina cerrada para juegos, y cuando alguien con conocimientos como Nguyen consigue desactivar sus barreras de software, el resultado se acerca bastante a una Steam Machine improvisada capaz de mover GTA V con ray tracing, con salida 4K, puertos USB plenamente operativos y un potencial que, por ahora, solo está al alcance de unos pocos usuarios muy especializados.