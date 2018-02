Instalación de entorno básico y drivers de video en Arch Linux

Después de haber concluido exitosamente la instalación de Arch Linux al iniciar nuestro sistema notaran que este no cuenta con un entorno gráfico y que solo trabajamos sobre la shell, por lo que si quieres un entorno gráfico debemos instalar Xorg en él.

Xorg es una aplicación pública, una implementación en código abierto del sistema X window versión 11. Desde el momento que Xorg se convierte en la opción más popular entre los usuarios de Linux, su omnipresencia ha dado lugar a que sea un requisito cada vez más utilizado por las aplicaciones GUI.



Antes de instalar el Xorg, si requieres instalar alguna versión en especial de este, debemos de editar nuestro archivo pacman.conf :

sudo nano /etc/pacman.conf

Donde nos desplazaremos haca abajo con las teclas de navegación y debemos de encontrar el siguiente grupo de lineas:

[core] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [extra] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist [community] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Justo arriba de Core vamos a escribir el repositorio de la versión del xorg, según sea la que vamos a usar:

Para la versión 1.17 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg117] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg117/$arch

Para la versión 1.16 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg116] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg116/$arch

Para la versión 1.15 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg115] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg115/$arch

Para la versión 1.14 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg114] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg114/$arch

Para la versión 1.13 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg113] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg113/$arch

Para la versión 1.12 de Xorg debemos añadir lo siguiente:

[xorg112] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg112/$arch

Quedando de la siguiente manera, por ejemplo yo requiere hacer uso de la versión 1.17 del xorg

[xorg117] Server = http://mirror.hactar.xyz/Vi0L0/xorg117/$arch [core] SigLevel = PackageRequired Include = /etc/pacman.d/mirrorlist …..

Hecho esto guardamos nuestro pacman.conf con la siguiente combinación de teclas ctrl + O y salimos con ctrl + X. Ahora procedemos a actualizar y sincronizar las bases con el siguiente comando:

sudo pacman -Sy

Para instalar Xorg en nuestro sistema debemos teclear los siguientes comandos

sudo pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-utils xorg-server-utils

Ahora si queremos añadir el soporte 3D tecleamos lo siguiente:

sudo pacman -S mesa mesa-demos

Instalando los drivers de vídeo.

Ya estando en este punto, si cuentas con una tarjeta de video debes de definir si vas a utilizar los drivers libres o privativos, para el caso de ATI te recomiendo revises la información de esta ya que dependiendo de que tarjeta uses deberás de revisar que versión del Xorg es compatible con ella.

Nvidia

Para las tarjetas nvdia no me he encontrado con mayor problema, de hecho, desde mi punto de vista son las que mayor compatibilidad podemos encontrar en Linux.

Para instalar los drivers propietarios tecleamos:

sudo pacman -S nvidia nvidia-utils

Para el otro caso, si vas a instalar los drivers libres tecleamos lo siguiente:

sudo pacman -S xf86-video-nouveau

ATI

Como comentaba en el apartado anterior es necesario que te asegures de que versión del Xorg es compatible con tu tarjeta ya que en estos momentos la versión más reciente es la 1.19 y con los comandos anteriores siempre se va instalar la versión más reciente.

Para los drivers libres lo instalas con:

sudo pacman -S xf86-video-ati

INTEL

Para las tarjetas intel aplicamos el siguiente comando para usar los drivers libres

sudo pacman -S xf86-video-intel

Terminada la instalación de nuestros drivers, vamos a probar el entorno gráfico para ello vamos a instalar los siguientes complementos para Xorg, tecleamos lo siguiente:

sudo pacman -S xorg-twm xorg-xclock xterm

Finalmente, solo vamos a iniciar el entorno gráfico con el siguiente comando:

startx



Si todo sale correctamente veremos que se ejecuta un entorno gráfico muy básico, por lo que esa la señal de que el Xorg está funcionando correctamente con nuestros drivers de video, para salir de este entorno debemos de teclear lo siguiente:

sudo pkill X

Hecho esto solo debes de decidir sobre que entorno de escritorio vas a instalar en tu sistema. Sin más espero que este tutorial te haya sido de utilidad, y en una próxima entrada voy a escribir un poco más sobre como instalar los drivers privativos de ATI ya que estos son los que más problemas tienen con Xorg.