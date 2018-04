Instala Steam en Ubuntu 18.04 y disfruta de esta plataforma de juegos

Steam es una plataforma multijugador desarrollada por Valve Corporation. Se usa para distribuir juegos y medios relacionados en línea. Steam proporciona al usuario la instalación y administración automática de software en múltiples computadoras, características de la comunidad tales como listas de amigos y grupos, y funcionalidad de chat y voz dentro del juego.

Steam se ha convertido en una de las grandes aplicaciones para Linux, tanto que hasta cuenta con su propia distribución de Linux.

Valve a través de Steam han hecho que el mercado de los juegos expandiera sus fronteras dejando de lado las limitaciones para los usuarios de Linux a la hora de disfrutar de los títulos de juegos, además de que la mayor parte de los juegos que existen para Linux existen gracias a Steam.

Gracias a ello ahora contamos con un gran catálogo de juegos donde podremos encontrar gratuitos tales como Dota2, tuxkart solo por mencionar algunos de los más conocidos, así como grandes títulos los cuales podemos adquirir a precios bastante razonables a diferencia de los formatos físicos.

Y no solo eso también Steam suele ofrece grandes ofertas, promociones y rebajas con lo cual puedes estar atento a tus títulos preferidos con solo añadirlos a tu lista de deseos y Steam te estará informando por correo electrónico o notificaciones a tu teléfono si tienes la aplicación instalada cuando un juego de tu lista tenga una promoción.

Requisitos del sistema

Aun que pudiese parecer exagerado esta parte para ejecutar los juegos de Steam, deben de contar con un procesador de doble núcleo funcionando al menos a 2,8 GHz, además de contar con 2 GB o más de RAM. También necesitará una nVidia GeForce 8500 / 9600GT o una ATI / AMD Radeon HD 2500/3600 o mejores gráficos y sus controladores más recientes.

Hay que tomar en cuenta que se están tomando como base los requisitos mínimos para el funcionamiento de Ubuntu 18.04 y adicional a esto se añaden requisitos para poder tener una experiencia de juegos sin lags ni gráficos pobres.

Aun que, si se puede jugar con menos de lo que aquí público, tu equipo lo vas a tener trabajando a tope.

¿Cómo instalar Steam en Ubuntu 18.04?

Para poder instalar Steam en nuestro sistema contamos con dos formas de hacerlo, ambas bastante sencillas.

La primera de ellas es apoyándonos con el centro de software de Ubuntu donde encontraremos la aplicación lista para instalar con tan solo un par de clics. El segundo método es mediante el uso del paquete deb que nos ofrece directamente Valve desde la página oficial de Steam.

Solo debemos de dirigirnos a su web oficial y en su sección de descargas podremos obtener el paquete deb.

Hecha la descarga podremos instalar Steam con el archivo recién obtenido solo debemos de utilizar nuestro gestor de paquetes preferido o podemos usar la terminal para ello.

Abrimos la terminal con Ctrl + Alt + T, nos posicionamos en la carpeta donde está el paquete deb y ejecutamos:

sudo dpkg -i steam*.deb

Y ya con ello tendremos instalado Steam en nuestro equipo. Después de ello ya podremos buscar la aplicación en nuestro menú de aplicaciones y ejecutar el programa.

Yo ejecute Steam en mi instalación de Ubuntu y en otra máquina con Kubuntu la cual me dio un error de ejecución libGL error: unable to load driver: r600_dri.so.Si les llega a suceder lo mismo esto lo podemos solucionar con este comando:

find ~/.local/share/Steam/ \( -name "libgcc_s.so*" -o -name "libstdc++.so*" -o -name "libxcb.so*" \) -print -delete

En el momento que ejecutemos la aplicación comenzara un proceso de descarga de archivos adicionales, este proceso puede demorar algunos minutos ya que depende en gran medida de tu conexión a internet.

Finalizado este proceso ya podrás iniciar sesión con tu cuenta de Steam para poder descargar tus juegos favoritos desde tu biblioteca que siempre estará disponible. Sin más solo queda comenzar a disfrutar de tus títulos en tu nueva instalación de Ubuntu.

También hemos compartido varios tutoriales de como mejorar tu experiencia de Steam en tu sistema.