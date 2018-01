Instala Linux en tu Android con Linux Deploy

Hace algunos años cuando aun se consideraba uno de los mejores smartphones del mundo el primer Samsung Galaxy comencé a leer pequeños tutoriales donde estaba en prueba el poder instalar Ubuntu en este smartphone con ayuda del mismo sistema creábamos nuestra version ARM y era una aventura tratar de hacerlo.

Pues bien, con el pasar de los años han surgidos mejores y más sencillos métodos donde nos permiten poder alojar un sistema operativo dentro de Android, es por ello por lo que decido compartir una de esas aplicaciones que nos pueden ayudar.

En este caso nos serviremos de una aplicación que se encuentra alojada dentro de los repositorios de Google esta es “Linux Deploy” te dejo el link para que la puedas es instalar aquí, me es importante mencionarte que es necesario contar con privilegios root por lo que si no cuentas con tu teléfono rooteado esta app no te servirá.

Requisitos para Linux Deploy

Android superior a 2.1

Mas de 5 gb de memoria interna o en su defecto una SD con mas de 5GB y que sea de clase 10 o superior en caso de alojar el sistema aquí.

Descargar VNC desde la Play store

Descargar BusyBox desde la Play Sotre

Una conexión a internet o en su defecto un buen plan de datos ya que descargaras la imagen ARM del sistema que te interese, por regular son más de 2 GB.

Bien ya habiendo instalado Linux Deploy en nuestro android, procederemos con la configuración de la aplicación.

Dentro de la aplicación encontraremos tres Menus, dos en la parte superior y el restante en la parte inferior, el que nos interesa de momento es el de la parte inferior, el que esta en la parte inferior derecha justo al lado de “STOP”.

Estando dentro de este menú encontraremos varias opciones:

Distribución para instalar

Arquitectura (es importante saber que arquitectura es tu procesador si arm, arm64 armhf o armel)

Ruta de la descarga

Tipo de instalación (te recomiendo archivo)

Y finalmente la ruta (aquí defines si será en tu almacenamiento interno o externo).

Hechas las configuraciones que consideres que son las necesarias a tus necesidades, en las siguientes opciones que están por debajo de estas encontraremos que tipo de sistema de archivos por defecto es EXT2 , aquí sugiero dejar lo que tiene por defecto.

En las opciones finales en “GUI” habilitamos la casilla y aquí podremos configurar que entorno de escritorio que se instalara en la distribución.

Aquí tenemos dos opciones:

La primera es descargar la imagen del sistema que queremos instalar, esta la debemos de buscar en la red al guardarla debemos de identificar en que ruta esta ya que la debemos de indicar en el apartado de “Ruta de instalación” finalmente solo procedemos a regresar a la pantalla principal y en el menú superior derecho, seleccionaremos la opción de “Instalar”.

La segunda opción es dejar todo como esta en la configuración y dejar que Linux Deploy se encargue de lo siguiente:

Regresamos a la pantalla principal y en el menú superior derecho, seleccionaremos la opción de “Instalar” aquí procederá a conectarse a internet para poder descargar todo lo necesario para crear la imagen del sistema, solo debemos esperar a que finalice el proceso. Este proceso puede demorar desde 30 min en adelante ya que depende de la velocidad de descarga de tu conexión a internet.

Terminada la instalación solo debemos iniciar el sistema con ayuda del menú inferior donde esta “Start”.

Ahora solo debemos ir a VNC que descargamos desde la Play Store y colocaremos la dirección IP que nos aparece en la pantalla principal de Linux Deploy y con ello ya estamos dentro de nuestra distribución de Linux sobre Android.

Finalmente si cuentas con teclado y mouse Bluetooth tendrás una experiencia mejor, aunque debo de resaltar que tener entre mis manos un Pwn Phone seria mucho mejor, pero no cuento con el presupuesto para poder costear un smartphone de este calibre.