Hace menos de 24 horas desde que Kodi Team lanzó una nueva versión de su centro multimedia. Una de las novedades que introdujo es una versión de Kodi 21.0 para webOS, el sistema operativo que tienen instalado la mayoría de teles inteligentes de LG. Como yo adquirí una en 2019, he probado suerte para comprobar que funciona. ¿Merece la pena instalarlo? Para el que no tenga alternativa, totalmente; eleva televisiones de mediana edad a otro nivel.

Ahora bien: los dispositivos con webOS no suelen ser tan potentes como un ordenador o un TV Box, y eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque se pueda instalar webOS en una Raspberry Pi, no creo que sea lo mejor si tenemos en cuenta que también tiene opción de usar Android o distribuciones Linux ARM. Kodi ya se nota pesado en algunos ordenadores, y en webOS, bueno, diré que funciona. Justo, pero lo suficiente como para que encienda mi portátil-tv-box un poquito menos.

Instalación de Kodi en webOS 4+

El proceso de instalación de Kodi en webOS es para casi todos los públicos. No es para todos, porque hace falta un PC, instalar una aplicación para gestionar el modo desarrollador, crearse una cuenta de desarrollador… Hay que darse un paseo, pero el resultado merecerá la pena. El proceso está explicado también en la Wiki de Kodi:

Vamos a este enlace y o nos creamos una cuenta o usamos nuestra cuenta de LG. Hay que seguir las instrucciones. Una vez creada la cuenta, vamos a este otro enlace y descargamos webOS Dev Manager. Es la aplicación para PC que usaremos para subir la app a nuestro dispositivo. Para Linux, está como AppImage. Desde la página de Kodi, descargamos la última versión – o la que necesitemos – de Kodi para webOS. Es un archivo con extensión IPK. Desde la tele o el aparato con webOS, vamos a la tienda de aplicaciones, buscamos Developer Mode e instalamos la aplicación. La iniciamos y ponemos la cuenta de desarrollador que habremos creado en el paso 1. Activamos el modo desarrollador dándole al interruptor. Nos pedirá un reinicio. Aceptamos. Volvemos a entrar y activamos el «Key server». Deberá quedar como en la siguiente imagen (editada para algo más que pixelar la información):

Abrimos la aplicación webOS Web Manager en nuestro PC, que tiene que estar conectado a la misma red WiFi que el dispositivo en el que queremos instalar Kodi. Si en la ventana de bienvenida no sabemos qué poner, elegimos «Developer Mode». Nos fijamos en los pasos que hay que seguir y vamos marcando las cajas de verificación en todos los pasos que hayamos completado.

Cuando hayamos terminado, hacemos clic en Skip o Next. Completamos la configuración. El nombre es sólo para identificar la tele, y tanto la dirección como la autenticación aparecen en la aplicación Developer Mode de webOS. La identificación coincide con la «Passphrase».

Una vez emparejado veremos una ventana como la siguiente, y sólo quedará darle a «Install» y buscar el archivo IPK que es la versión de Kodi para webOS. La instalación dura algo menos de un minuto.

Es mejor no abusar

Kodi para webOS es una realidad oficial, pero no merece la pena creer que puede con todo. Por ejemplo, a mí no me ha funcionado nada que dependa de la red Torrent, pero sí algunos complementos como el de Pluto TV que puede hacer que me olvide de la aplicación oficial. Y otras cosas.

Y un par de cosas a tener en cuenta: si algo sale mal, se puede eliminar el contenido problemático o toda la carpeta de configuración desde la aplicación del PC yendo a la ruta /media/developer/apps/usr/palm/applications/org.xbmc.kodi/. Esto sería como eliminar la carpeta .kodi de nuestra carpeta personal en Linux. Y al iniciar por primera vez es como la versión flatpak: hay que añadir o rechazar la activación de un montón de complementos.

Es una opción que irá mejor o peor dependiendo de lo moderna que sea la televisión, y yo recomiendo, al menos, probarla.