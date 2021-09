Estamos de acuerdo en que no es Photoshop, pero sí es muy capaz y, en mi opinión, gusta más cuanto más se usa. El noviembre pasado lanzaron lo que era la primera beta de lo que será la tercera versión del famoso editor de imágenes libre y de código abierto, y aunque no hay fecha programada, no debe quedar mucho para que deje de estar en pruebas y podamos usar su versión estable. GIMP 2.99.x, la numeración que recibe GIMP 3 beta, se puede instalar desde Flathub.

Para ser más concretos, se puede instalar desde el repositorio beta de Flathub, por lo que hay que añadir uno nuevo diferente al que ya teníamos. Si aún no se ha habilitado el soporte para paquetes flatpak, hay que hacerlo, algo que vamos a explicar a continuación para que el que quiera pueda probar GIMP 2.99.x y ver qué podremos hacer (y ver) cuando el proyecto crea que ya lo tiene listo.

Instalar GIMP 2.99.x desde el repositorio beta de Flathub

Lo que tenemos que hacer es seguir estos pasos:

Si no lo teníamos, instalamos el paquete flatpak (por ejemplo, sudo apt install flatpak o sudo pacman -S flatpak). A continuación añadimos el repositorio beta de Flathub con este comando:

flatpak remote-add --user flathub-beta https://flathub.org/beta-repo/flathub-beta.flatpakrepo

En el siguiente paso tenemos que instalar un paquete, siempre y cuando no lo tengamos, con este comando:

flatpak install org.gnome.Platform/x86_x64/40

Una vez tengamos el anterior paquete instalado ya podremos instalar GIMP 2.99.x con este comando:

flatpak install --user flathub-beta org.gimp.GIMP

Y eso sería todo. Hay que tener en cuenta que estaremos usando una versión no estable, por lo que hay que esperar que se experimenten fallos, pero volver a la versión estable es tan fácil como desinstalar una e instalar la otra, aunque en la mayoría de distribuciones se pueden tener las dos al mismo tiempo (no recomendado). Para los usuarios de Arch Linux hay que recordar que tienen AUR, desde donde se puede instalar GIMP 2.99.x compilándolo con yay, por ejemplo. En el momento lancen la versión estable publicaremos el artículo correspondiente informando de su aterrizaje y las novedades más destacadas siendo ya oficiales.