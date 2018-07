Instala el juego StarCraft II en Linux con ayuda de Winepak

StarCraft II es un juego de estrategia en tiempo real y ciencia ficción militar, este es un videojuego desarrollado por Blizzard Entertainment un estudio de América y es la secuencia de StarCraft.

StarCraft II fue diseñado para ser lanzado en forma de trilogia, los primeros capítulos Wings of Liberty, que han sido liberados, y Heart of the Swarm y Legacy of the Void de los cuales cada uno de ellos es centrándose en una raza cada uno.

Ambientado en el siglo XXVI en el lejano Sector Koprulu, el juego gira en torno a tres especies: los Terran, humanos exiliados de la Tierra; los Zerg, una especie de formas de vida que asimilan otras organizada en enjambres; y los Protoss, una raza tecnológicamente avanzada con poderes psiónicos.

Historia de Starcraft II

Starcraft II: Wings of Liberty empieza cuatro años después del término de Brood War y narra el destino de las tres razas habitantes del universo de StarCraft. Ahora Jim Raynor es un rebelde que lucha en contra de Arcturus Mengsk para acabar con su tiranía y dominio.

La historia comienza cuando Jim Raynor está sentado en un bar y llega Tychus Findlay. Este le dice que ha venido para hacer negocios acerca de unos artefactos Xel’Naga. Más tarde, los Zerg atacan Mar Sara, y otros mundos después de no estar en guerras por mucho tiempo, Jim raynor escapa en su nave Hyperion junto con una pieza del Artefacto Xel’Naga.

Luego sigue consiguiendo artefactos en planetas Xel’Naga mientras lucha contra Mengsk y el dominio, pero pasan muchas cosas inesperadas.

En Starcraft II hay solo dos recursos: el mineral y el gas vespeno. También existe el mineral rico y gas vespeno rico, pero también hay un recurso más que solo aparece en la campaña que es el terracino

Minerales

En StarCraft II, el recurso principal es el mineral, que permite crear estructuras y unidades. La base de una buena estrategia radica en la óptima extracción de mineral. La nueva entrega añade yacimientos de minerales amarillos (frente a los clásicos azules). La diferencia radica en que su extracción es más rápida, pero están en una posición más vulnerable a ataques enemigos.

Gas vespeno

Este gas se encuentra en géiseres cerca de los campos de minerales (2 por cada campo). Para cogerlo, hay que establecer sobre él una estructura especial capaz de refinar ese gas, la que puede ser la Refinería Terran, el Extractor Zerg o el Asimilador Protoss. El gas vespeno sirve para hacer unidades más avanzadas y para las mejoras.

¿Cómo instalar StarCraft II en Linux con ayuda de Winepak?

Si quieres instalar este juego en Linux, podremos hacerlo de una manera bastante sencilla con ayuda de la tecnología de Flatpak.

Con apoyo de esto y de los nuevos formatos de archivos Winepak podremos disfrutar de este estupendo juego sin tener que recurrir a un método tradicional de instalación y configuración de Wine en nuestros sistemas.

Para realizar la instalacion debemos de contar con el soporte para la tecnología de Flatpak en nuestros sistemas.

Ahora debemos de abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando en nuestros sistemas:

flatpak install winepak com.blizzard.StarCraft2

Este proceso tardara un poco, dado que tiene que realizar la descarga del paquete el cual, si tiene un peso considerable, por lo que puedes tomarte algunos minutos en lo que descarga e instala este paquete.

Al finalizar la descarga e instalación del Winepak de StarCraft II, podemos proceder a ejecutar el juego buscando su acceso directo en nuestro menú de aplicaciones.

En caso de que no encuentres el acceso puedes ejecutar el juego desde la terminal con el siguiente comando:

flatpak run com.blizzard.StarCraft2

La primera vez que ejecutes el juego se configuraran algunos detalles de Wine, así como del juego, por lo que si este requiere de tu atención debes de seguir las instrucciones que te indiquen en pantalla.

Al finalizar este proceso podrás comenzar a disfrutar de este estupendo juego en su sistema y posteriormente poder ejecutarlo sin que se ejecute el asistente de configuración.