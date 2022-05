Inkscape 1.2 llega con soporte multipágina, entre otras muchas novedades

Tras la v1.1 y una segunda actualización de mantenimiento de la misma, ya tenemos una nueva actualización mayor de esta alternativa libre a Illustrator. No se ha cambiado el primer número, pero sí el segundo, y desde hoy ya se puede descargar y usar Inkscape 1.2. Ha llegado repleto de novedades, entre las que no podemos dejar de mencionar que ha mejorado el rendimiento en toda las versiones en general y en macOS en particular. Y es que últimamente el sistema operativo de la manzana está recibiendo más cariño del habitual, pero el M1 y posteriores así lo requieren.

La nota de este lanzamiento es larga, por lo que merece la pena que el que quiera conocer todas las novedades que ha introducido lea el artículo original en inglés. Por ejemplo, ahora se soportan proyectos multipágina, una ausencia por la cual yo no lo usé en algunas tareas en las que me habría venido bien en el pasado. Lo que ha destacado el equipo de desarrolladores es lo que tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de Inkscape 1.2

Los documentos de Inkscape ahora pueden contener múltiples páginas, que se gestionan con la nueva herramienta Página.

Marcadores y guiones editables.

Diálogo de capas y objetos fusionado.

Rediseño de la alineación en el lienzo y de los ajustes de ajuste.

Nuevo efecto «Tiling» Live Path.

Diálogo de exportación rediseñado con vista previa y capacidad para seleccionar objetos/capas/páginas e incluso múltiples formatos de archivo a los que exportar.

Importación de imágenes SVG desde Open Clipart, Wikimedia Commons y otras fuentes en línea.

Origen del objeto seleccionable para escalar y mover numéricamente.

Todas las opciones de alineación en un único cuadro de diálogo.

Edición de degradados en el cuadro de diálogo Relleno y Trazo.

Difuminación de degradados.

Actualización del editor de fuentes SVG.

Flujo de texto alrededor de las formas y relleno de texto.

Práctica operación booleana para dividir trazados.

Barra de herramientas configurable, escala de iconos continua y muchas más opciones de personalización nuevas.

Mejoras en el rendimiento de muchas partes de la interfaz y de muchas funciones diferentes.

Muchas mejoras en la interfaz de usuario.

Numerosas correcciones de fallos y errores en el programa principal de Inkscape y en las extensiones de stock

Inkscape 1.2 ya se puede descargar para todos los sistemas soportados desde su página web oficial. Desde allí, los usuarios de Linux tenemos disponible una AppImage, pero pronto llegará a Flathub, Snapcraft y, algo más tarde, a los repositorios de las diferentes distribuciones.