In the Valley Of Gods: los creadores anuncian que estará disponible para Linux

Buenas noticias, In the Valley of Gods es una de esas esperadas creaciones que ha sido anunciada durante The Game Awards. Vendrá en 2019 y ha sido confirmado que también estará disponible para Linux, además de para Mac y Windows desde la tienda de Valve Steam. Un videojuego que promete bastante con unos gráficos basados en el motor Unity 3D del que tanto hemos hablado aquí. Pero eso no es ni lo más destacable ni lo mejor que nos traerá este título…

Si os gustó el título Firewatch, entonces te interesará In the Valley of Gods, el otro videojuego que ha salido de los mismos estudios que crearon al primero, es decir, Campo Santo. El estudio trabaja duro en este proyecto tan mimado y especial, que nos llevará a través de una intensa y emocionante travesía por el desierto de Egipto como podemos ver en el vídeo de la cabecera de este artículo. Un cambio con respecto al bosque de Firewatch para adentrarnos ahora en las ruinas del viejo Egipto. Tu personaje tendrá que descubrir nuevos tesoros a base de explorar y resolver retos que se te plantearán, es decir, te convertirás en un Indiana Jones de turno, un arqueólogo o investigador ansioso de encontrar grandes secretos del pasado de esta cultura. Es una pena que no se tengan demasiados datos más a parte de esto, solo podemos añadir que es un videojuego en primera persona y solo para un jugador y ambientado en el año 1920.

Si te gusta la arqueología, la historia y el viejo Egipto, espera a 2019 para este gran proyecto que nos espera. Así podrás evadirte por unos momentos de la realidad y meterte en la piel de esta investigadora ansiosa de fama y fortuna. La verdad es que no paran de llegar noticias sobre videojuegos nuevos para Linux, cada vez de mayor calidad y más numerosos, en algunas ocasiones son tantas que tenemos que filtrar solo las mejores para no copar todo LxA de noticias de videojuegos. Así que… ¡Fantásticas noticias!