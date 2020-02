iMessage podría llegar a Linux y Windows, pero ¿merecerá la pena?

Hace años, cuando Facebook compró WhatsApp, se habló de que Google había perdido una gran oportunidad. Aquel fue un acontecimiento que nos dejó claro que este tipo de aplicaciones es importante para atraer usuarios, algo que hace Apple con su iMessage. La app que en iOS y macOS se llama simplemente “Mensajes” es una gran aplicación, con muchos puntos positivos, pero uno negativo: solo está disponible en el ecosistema de la manzana.

Esto va a cambiar en un futuro próximo. Amnesia Labs ha desarrollado un cliente y un servidor que nos permitirá usar iMessage en Windows y Linux. Además, también aseguran que tienen planes para lanzar versiones para dispositivos móviles, lo que en un principio significaría que estaría disponible para Android y, probablemente, en otros sistemas operativos para smartphone. Pero no todo es tan interesante como parece.

iMessage en Linux, pero no independiente

El problema es que Zen, que así han llamado al cliente, tiene que funcionar dependiendo de un Mac, aunque la compañía asegura que podrá funcionar en cualquier ordenador de Apple que aún funcione:

El servidor, Zen Bridge, funciona perfectamente en ordenadores portátiles antiguos y obsoletos de Apple y Mac Minis que estén acumulando polvo. Para un enfoque más ‘en la nube’, también hemos tenido éxito con Macs visualizados que se ejecutan en servidores Apple genuinos (lo que no rompería los TOS de Apple, su iCloud se registrará felizmente en él). Algunos proveedores de VPS ofrecen esto por tan solo 12$ al mes.

La primera versión pública estará disponible este mismo mes. Otro de los problemas de usar Zen es que habrá que pagar una suscripción que estará entre los 3$ y los 5$, pero se podrá comprar el servicio completo por un desembolso de 10$ a 15$. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que plantearnos: ¿merece la pena?

¿Merece la pena usar Zen?

Bueno, como en muchas ocasiones, la respuesta es “depende”. Como usuario de dispositivos de todo tipo, entre ellos varios de Apple, yo diría que no, o no en países como España. En Estados Unidos, iMessage sí se usa mucho, se dice que prácticamente la mitad de sus habitantes tiene al menos un producto de Apple, pero no es igual en todo el mundo. En otros países confiamos más en aplicaciones como WhatsApp, para nuestros contactos, o Telegram, para un uso más de chats.

Aunque esto último es opinión del editor. Es probable (no creo que mucho) que alguno de vosotros se alegre especialmente de escuchar esta noticia. ¿Es tu caso?