Si estás buscando darle un aire nuevo a tu ordenador y te pica la curiosidad por probar algo distinto, probablemente te hayas topado con iDeal OS. No es simplemente una distribución más del montón, sino que se presenta como una alternativa diseñada desde cero priorizando la seguridad, desarrollada por el equipo de eLVi para quienes no quieren complicaciones pero sí un sistema robusto.

Lo que hace que este sistema sea realmente especial es que no intenta reinventar la rueda, sino que asienta sus bases sobre MX Linux y Debian Trixie. Esto significa que hereda una estabilidad legendaria, pero le añade un toque moderno y unas herramientas propias que hacen que la experiencia de usuario sea, sencillamente, una maravilla desde el primer minuto.

iDealOS ofrece versiones adaptadas a cada perfil de usuario

Para que nadie se quede fuera, el equipo de desarrollo ha lanzado dos variantes principales. Por un lado, tenemos la Emerald Edition, que es la opción ideal si buscas un entorno amigable y todas las aplicaciones esenciales para el día a día sin volverte loco configurando cosas.

Por otro lado, si eres de los que usa el PC para currar a tope, la Diamond Edition es tu sitio. Esta versión transforma el equipo en una estación de trabajo digital completísima, pensada específicamente para creadores de contenido, programadores, diseñadores web, freelancers y emprendedores que necesitan herramientas potentes para optimizar sus flujos de trabajo.

El corazón visual y la gestión de software

Ambas ediciones vienen equipadas con KDE Plasma 6.x, lo que te permite dejar el escritorio exactamente como te guste. Al ser un sistema de tipo rolling release, te olvidas de reinstalar el OS cada vez que hay una versión nueva, ya que las aplicaciones se mantienen actualizadas constantemente.

En cuanto a la apariencia, el sistema incluye temas específicos (uno claro y otro oscuro) diseñados para iDeal OS, aunque siempre puedes ir a la configuración global y descargar miles de temas nuevos si te apetece cambiar de aires. Además, el escritorio viene con un widget de Conky muy elegante que te permite vigilar de un vistazo la fecha, la hora y el consumo de CPU y memoria.

Seguridad reforzada: El iDeal DNS Switcher

Si hay algo que pone a iDeal OS un escalón por encima es su enfoque en la privacidad. Han incluido una joya llamada iDeal DNS Switcher, una herramienta que permite saltar entre 16 proveedores de DNS distintos con un solo clic. Todos estos proveedores han sido filtrados minuciosamente basándose en sus políticas de privacidad y seguridad, y lo mejor de todo es que son gratuitos.

Para usarlo, solo tienes que navegar por el menú del sistema y ejecutar la aplicación. Una vez dentro, eliges el proveedor que prefieras y le das a aplicar. Además, incluye una función muy útil para hacer un test de fugas de DNS, así te aseguras de que tu proveedor de internet no esté husmeando en tu navegación.

Software preinstalado y compatibilidad de iDeal OS

Lo guapo de este sistema es que no tienes que perder horas instalando programas básicos. Viene cargado con LibreOffice, GIMP, Firefox y VLC, además de Betterbird para el correo electrónico, KeePassXC para tus contraseñas y gestión de documentos PDF. Al basarse en Debian, tienes acceso a unos repositorios inmensos y puedes usar KDE Discover para gestionar tus apps.

Si te gustan los paquetes Flatpak o Snap, ya vienen integrados, aunque debes activar el soporte desde los ajustes de Discover. Una vez habilitados, solo tienes que añadir el repositorio de Flathub y tendrás el catálogo de aplicaciones más moderno a tu disposición. Para los que no pueden vivir sin la consola, incluye el terminal desplegable Yakuake, que es una pasada para trabajar con eficiencia.

¿Para quién es este sistema?

La realidad es que iDeal OS es tan intuitivo que cualquier persona, sea un experto en informática o alguien que nunca haya visto Linux, puede sentirse cómodo al instante. La combinación de una base sólida, una interfaz pulida y un arsenal de herramientas preinstaladas hace que la curva de aprendizaje sea prácticamente inexistente.

Este sistema logra equilibrar la potencia de una estación de trabajo profesional con la sencillez de un equipo doméstico, ofreciendo una experiencia completa y gratuita que no deja cabos sueltos, permitiéndote descargar la ISO desde su web oficial y empezar a disfrutar de un entorno seguro y eficiente.