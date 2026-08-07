IceWM 4.1 mejora el control del foco de las ventanas

IceWM 4.1 ya está disponible como una nueva actualización de este veterano gestor de ventanas para el sistema X11, conocido por ofrecer un entorno extremadamente ligero, rápido y configurable. Aunque otros proyectos han centrado sus esfuerzos en Wayland durante los últimos años, IceWM continúa evolucionando para quienes prefieren un escritorio clásico con un consumo mínimo de recursos, especialmente en equipos antiguos o de prestaciones limitadas.

La versión 4.1 mantiene esa filosofía, incorporando nuevas opciones para controlar el comportamiento del foco de las ventanas, mejoras de estabilidad y diversas correcciones de errores. El resultado es un gestor de ventanas aún más flexible para quienes buscan un entorno de trabajo eficiente sin renunciar a un alto nivel de personalización.

IceWM 4.1 incorpora un nuevo control sobre el foco de las ventanas

La principal novedad de IceWM 4.1 es la incorporación de un nuevo mecanismo para controlar cómo reciben el foco las ventanas. Gracias a esta función, los usuarios disponen de un comportamiento más predecible al abrir nuevas aplicaciones o cambiar entre distintos programas, algo especialmente útil en flujos de trabajo donde se manejan numerosas ventanas simultáneamente. Esta mejora amplía las posibilidades de configuración del gestor y permite adaptar su funcionamiento a diferentes preferencias de uso.

Además de esta nueva opción, la actualización incluye múltiples correcciones de errores detectados desde la versión anterior. Los desarrolladores han revisado distintos componentes internos del gestor de ventanas para mejorar su estabilidad, corregir pequeños fallos de funcionamiento y mantener la compatibilidad con los sistemas Linux actuales. Aunque muchos de estos cambios pasan desapercibidos para el usuario final, contribuyen a ofrecer una experiencia más sólida durante el uso diario.

IceWM continúa destacando por su reducido consumo de memoria y procesador, una característica que lo convierte en una opción muy apreciada para revitalizar ordenadores antiguos, equipos virtuales o sistemas donde cada megabyte de memoria disponible resulta importante. A diferencia de los entornos de escritorio completos, el proyecto apuesta por ofrecer únicamente las funciones esenciales de gestión de ventanas, dejando al usuario libertad para elegir el resto de componentes del escritorio según sus necesidades.

Con IceWM 4.1, el proyecto demuestra una vez más que los gestores de ventanas clásicos siguen teniendo un lugar dentro del ecosistema Linux. Las nuevas opciones para gestionar el foco de las ventanas, junto con las correcciones de estabilidad y el mantenimiento continuo del código, permiten que esta veterana aplicación continúe siendo una alternativa rápida, estable y muy eficiente para quienes priorizan el rendimiento frente a los efectos visuales o las funciones más avanzadas de los escritorios modernos.