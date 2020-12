IBM ha desarrollado este interesante software que quizás no conocías, pero que puede ayudarte a la visualización de datos científicos de forma gráfica. Su nombre es OpenDX (Open Data eXplorer) y está bajo licencia IBM Public License. Además, está disponible para GNU/Linux, y lo puedes encontrar en los repos oficiales de algunas distros, o en las tiendas de apps para instalarlo de forma sencilla.

Puede manejar dominios complejos, como los datos de sistemas de engranajes mecánicos, cerebro humano, medidas, datos computados de sistemas avanzados, etc. Todos esos datos pueden ser escalares (como la concentración de sustancias químicas), vectoriales o campos tensores (como el desplazamiento,…) en los diferentes puntos del objeto.

Los puntos en los que se miden estos datos no tienen por qué estar espaciados de manera uniforme, también pueden no estarlo. En cualquier caso, el resultado de OpenDX será unas imágenes 3D con los valores codificados en colores o escala de grises, o vectores, líneas de flujo, etc. Incluso admite hacer cortes de secciones para inspeccionar mejor, rotar los objetos para proporcionar la vista de datos desde cualquier ángulo, hacer animaciones en movimiento, etc.

Su interfaz gráfica tiene una serie de funciones con las que interactuar. Por ejemplo, puedes manipular de forma directa las imágenes generadas haciendo zoom, rotando, etc. Y también puedes usar otras funciones indirectas con botones, diales, etc., para controlar aspectos de la visualización.

Además, es bastante ligero, y permite obtener los resultados en solo 3 sencillas etapas: descripción e importación de los datos a procesar (pueden venir de diferentes fuentes), procesamiento de datos a través de la visualización, y presentación de los resultados en forma de imagen.

Aunque esta aplicación es algo primitiva, te la he querido mostrar, puesto que se sigue usando. Y, sin duda, es otra alternativa a otros programas similares como GID, Paraview, MayaVi, DataMelt, etc.