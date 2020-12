IBM apunta a herramientas de cifrado y seguridad para la computación cuántica

La computación cuántica es el futuro para muchos gigantes tecnológicos, incluidos Microsoft, Google, IBM y Alibaba de China.

Si bien se anuncia que esta tecnología impulsará muchos avances en varias áreas de TI, también podría afectar negativamente la seguridad de los datos cifrados. IMB, por ejemplo, está convencida de que la computación cuántica producirá un cambio radical y proporcionará los medios para burlar fácilmente las defensas existentes. Para ello, presentó el lunes la Criptografía Cuántica Segura y sugiere que las empresas se preparen para el futuro.

Para IBM, la computación cuántica es la respuesta a un problema fundamental:

si las tecnologías, como Watson, que actualmente se ejecutan en computadoras clásicas pueden ayudar a encontrar patrones e información ocultos en grandes cantidades de datos existentes, las computadoras cuánticas proporcionará soluciones a problemas importantes en los que no se pueden encontrar patrones, ya sea porque los datos no existen o porque las posibilidades que tienes que explorar para encontrar la respuesta son demasiado enormes para ser manejadas por computadoras convencionales.

Sin embargo, los temores de esta tecnología radican en el impacto que podría tener en la fuerza de los algoritmos de cifrado. Promete resolver nuevos problemas, superar a las supercomputadoras y se puede utilizar para romper fácilmente los algoritmos de cifrado y las medidas de seguridad de los datos.

De hecho, el cifrado moderno se basa en el principio de factorización de números primos. Según los expertos, este método es interesante, porque para dos números primos dados, independientemente de su tamaño, multiplicarlos para encontrar su producto es fácil.

Por el contrario, encontrar los factores primos de este número es difícil y rápidamente se vuelve más difícil a medida que aumenta el número a factorizar. Hasta ahora, no se ha encontrado una forma rápida de resolver el problema de los factores primos. Pero esto no significa que se pueda decir que no sea posible concebirlos. En 1994, un matemático estadounidense llamado Peter Shor desarrolló una forma rápida y eficiente de encontrar los factores primos de un número. El único problema es que, para grandes números, su método, llamado algoritmo de Shor, necesita una computadora cuántica para funcionar.

Por supuesto, cuando la Web comenzó en 1994, hablar de computadoras cuánticas era ciencia ficción.

Pero en 2001, los investigadores de IBM anunciaron que habían construido uno, lo programaron con el algoritmo de Shor y lo usaron para determinar que los factores primos de 15 eran 3 y 5. Desde entonces , se ha logrado un enorme progreso en el campo cuántico. Consciente de estos desafíos y del peligro que esto podría representar para las empresas y sus datos, Big Blue propone ahora soluciones que permitan a las empresas anticiparse a estos problemas y recomienda que comiencen a prepararse para el futuro.

Para evitar posibles violaciones de seguridad de datos en el futuro, en un comunicado el lunes, IBM Cloud anunció que ofrece tecnología de cifrado a prueba de futuro para implementaciones de computación cuántica. En otras palabras, IBM ofrece nuevos servicios de computación en la nube y soporte de cifrado cuántico para la gestión de claves y transacciones de aplicaciones en IBM Cloud. Estas nuevas funciones ayudarán a los socios y clientes a mantener seguros los datos existentes y prepararse para futuras amenazas.

Las nuevas capacidades incluyen soporte para Quantum Safe Cryptography, IBM Key Protect y los servicios extendidos Hyper Protect Crypto para IBM Cloud. Estas nuevas funciones deberían permitir a los socios y clientes de Big Blue proteger mejor sus datos confidenciales en la nube, mantener sus claves de cifrado seguras durante todo su ciclo de vida y proteger los datos en tránsito en IBM Cloud. La apuesta de IBM es poder combinar su know-how en seguridad y nube híbrida con su investigación en computación cuántica.

En detalles, IBM anunció que Quantum Safe Cryptography utiliza estándares abiertos y tecnologías de código abierto para crear y operar algoritmos de seguridad cuántica como flujos de datos entre las empresas y la nube.

Dijo que esto mitigará el riesgo de que los piratas informáticos puedan recopilar datos cifrados hoy y descifrarlos más tarde, a medida que avanza la computación cuántica. En segundo lugar, IBM Key Protect es un servicio basado en la nube que ayuda a gestionar el ciclo de vida de los servicios de IBM Cloud o las claves de cifrado para las aplicaciones creadas por los clientes.

Fuente: https://newsroom.ibm.com