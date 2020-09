Hace algunos años, la CE quiso concienciar a los usuarios sobre los problemas de navegar por la red. Estoy hablando de lo que hicieron con las cookies, o más concretamente de la obligación de que las webs nos avisen de que van a usarlas, aviso que tenemos que aceptar para poder seguir adelante. Hasta que no las aceptamos, el aviso no desaparece y, una vez concienciados, creo que podemos decir que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Si, como a mí, ya te molestan todos estos mensajes, te recomiendo usar I don’t care about cookies.

¿Pero qué es esto? Bueno, es una herramienta con la que no han sido muy creativos a la hora de ponerle nombre, ya que es «no me importan las cookies» en inglés. Está disponible en forma de extensión para la mayoría de navegadores más populares, entre los que están Firefox, Chrome (lo que hace que se pueda instalar en prácticamente cualquier navegador), Edge y Opera, así como en forma de lista para añadir a bloqueadores de publicidad como Adblock Plus, Adblock o uBlock Origin.

I don’t care about cookies acepta las cookies por ti

Lo que hace I don’t care about cookies es sencillamente darle «aceptar» las cookies por nosotros. En la misma web del proyecto nos dicen un par de cosas: la primera es que, aunque no las aceptemos, es probable que las usen igual; la segunda es que lo realmente importante es usar navegadores como Firefox con su ETP (Enhanced Tracking Protection), lo que son sistemas para evitar que las páginas web creen un perfil a partir de nuestro uso, en parte no permitiendo que actúen los trackers.

Una vez instalada I don’t care about cookies, nosotros podremos olvidarnos de ellas. Si miramos la lista, es larguísima, y en ella incluyen decenas, cientos o probablemente miles de reglas para que se acepten la mayoría de cookies que nos encontraremos por la red. En cuanto a esta lista, es cierto que se puede añadir a nuestro bloqueador de contenido habitual, pero también que no se actualiza como sí lo hace la de la extensión.

Como si de un bloqueador se tratara, I don’t care about cookies también nos señala cuándo ha entrado en juego: mostrará una «V» verde en cada página web en la que ya haya aceptado las cookies, lo que también nos permite saber en cuáles no había ninguna que aceptar. Y si no queremos que actúe, podemos crear reglas haciendo clic derecho sobre el icono de la extensión y entrando en su configuración.

Disponible para prácticamente cualquier navegador

En la actualidad, podríamos decir que sólo existen tres motores: uno es el de Firefox, otro es el de Chromium y otro es el del Safari de Apple. Para Firefox, Chromium y todos los navegadores basados en el motor de Google, hay extensión, incluso en las tiendas oficiales como es el caso de Edge u Opera. En el caso de Safari, la cosa es un poco más complicada: tendremos que añadir la lista manualmente o usar una opción como AdGuard, ya que ésta incluye «la extensión», o más bien, su lista, que podemos activar desde las opciones de AdGuard.

Para los que quieran usar las extensiones, en este enlace tenéis la de Firefox, y en este otro tenéis la de Chrome. Si ya usáis AdGuard, podéis activar I don’t care about cookies haciendo clic derecho sobre el icono de su extensión, entrando en «Elementos molestos» y activando el interruptor. Siendo sincero, no he probado esta última opción pero, por lo que parece, AdGuard actualiza la lista desde la fuente oficial cada cierto tiempo, o esa es la impresión que nos llevamos viendo que se actualizó el pasado 29 de julio y que hay un enlace directo que nos lleva a la página web oficial del proyecto.

Así que ya lo sabéis: si no queréis tener que pasaros el día cerrando ventanas por estos avisos, I don’t care about cookies se diseñó pensando en ti.