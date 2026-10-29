Hyprland 0.57 ya está disponible con cambios importantes tanto en la personalización visual como en la configuración y el uso compartido de pantalla. El compositor, muy popular entre los usuarios de distribuciones GNU/Linux que buscan un entorno Wayland altamente configurable, amplía sus efectos gráficos, incorpora nuevas funciones para los scripts Lua y corrige numerosos errores de versiones anteriores.

El lanzamiento, anunciado por su desarrollador el 28 de octubre de 2026, supone también un punto de inflexión para quienes todavía mantienen configuraciones antiguas. Hyprland llevaba meses avisando de que abandonaría el formato tradicional de configuración y, con la versión 0.57, ese cambio se hace efectivo. Los usuarios afectados tendrán que adaptar sus ajustes al nuevo sistema antes de continuar utilizando el compositor.

Hyprland 0.57 introduce ventanas flexibles al estilo de Compiz

Una de las novedades más llamativas de Hyprland 0.57 es la incorporación de animaciones de ventanas flexibles, un efecto visual que recuerda a los escritorios Linux de la época de Compiz. Al mover las ventanas, estas pueden deformarse y oscilar de manera elástica, añadiendo una respuesta visual dinámica a las acciones del usuario.

Quienes prefieran un escritorio más sobrio también disponen de opciones para desactivar estos efectos en ventanas concretas. La nueva regla no_wobble permite controlar el comportamiento de las animaciones, mientras que no_glow ofrece un control equivalente sobre los efectos de brillo.

Nuevas variantes de desenfoque

La actualización amplía las posibilidades de personalización con nuevas variantes de desenfoque, tanto estáticas como animadas. Estas alternativas permiten modificar la apariencia de los elementos translúcidos y adaptar el resultado al diseño del escritorio. También se añade una opción de desenfoque proporcional para ajustar con mayor precisión cómo se aplica el efecto.

La flexibilidad sigue siendo uno de los principales atractivos de Hyprland: los usuarios pueden combinar estas opciones con sus temas, reglas de ventanas y scripts para conseguir un entorno visual adaptado a sus preferencias.

Compartir un espacio de trabajo concreto

Hyprland 0.57 introduce otra mejora práctica para quienes utilizan aplicaciones de videoconferencia o herramientas de colaboración. La función de compartir pantalla permite seleccionar un espacio de trabajo específico, en lugar de limitarse a compartir un monitor completo o una ventana individual.

Esta característica también está implementada en XDPH, la implementación de XDG Desktop Portal asociada a Hyprland. De esta forma, las aplicaciones compatibles pueden ofrecer la selección del espacio de trabajo como origen de la captura, facilitando la presentación de contenido sin mostrar necesariamente el resto del escritorio.

Más funciones para Lua y dispositivos de entrada en Hyprland 0.57

El sistema de configuración basado en Lua recibe nuevas posibilidades para la automatización y el desarrollo de scripts. Entre las incorporaciones se encuentran el evento config.unload y las funciones hl.reload_config() y hl.get_devices() . También se añaden eventos relacionados con la minimización de ventanas y los cambios en su estado.

La versión incorpora, además, la opción cursor:warp_on_monitor_change , que permite controlar el comportamiento del cursor cuando cambia de monitor. Los dispositivos de tipo tableta pueden desactivarse globalmente y se añade una opción para absorber el primer clic del ratón cuando este provoca un cambio de foco, evitando que la misma acción interactúe accidentalmente con la ventana recién seleccionada.

Los ajustes obsoletos de configuración también reciben un tratamiento más informativo: en determinados casos, Hyprland muestra avisos de obsolescencia en lugar de errores, ayudando a identificar las opciones que necesitan actualizarse.

Atención antes de actualizar: desaparecen los archivos .conf

El cambio más importante para muchos usuarios es la eliminación definitiva de la compatibilidad con los archivos de configuración tradicionales hyprland.conf . A partir de Hyprland 0.57, la configuración debe realizarse mediante Lua, por lo que quienes todavía utilicen el formato anterior tendrán que migrar manualmente sus ajustes a hyprland.lua . El proyecto no proporciona un conversor automático para realizar esta transición.

Por tanto, conviene revisar la configuración existente y preparar la migración antes de actualizar, especialmente en instalaciones con muchas reglas de ventanas, atajos de teclado, ajustes de monitores y scripts personalizados.

Hyprland 0.57 completa así una transición importante en el proyecto, combinando nuevas posibilidades gráficas y funciones prácticas con una modificación que afecta directamente al mantenimiento de las configuraciones.