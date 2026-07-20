Hyprland 0.56 ya está disponible como una nueva versión del popular compositor Wayland dinámico. Esta actualización continúa ampliando las importantes novedades introducidas con la transición a Lua como lenguaje de configuración, incorporando nuevas capacidades para la creación de scripts, mejoras en los diseños de ventanas y numerosas correcciones destinadas a aumentar la estabilidad y la flexibilidad del entorno.

Tras el lanzamiento de Hyprland 0.55, que marcó el inicio de la migración desde Hyprlang a Lua, el proyecto sigue desarrollando esta nueva arquitectura. La versión 0.56 refuerza ese cambio ofreciendo más herramientas para personalizar el escritorio mediante scripts y ampliando las posibilidades de los diseños de ventanas definidos por el usuario.

Hyprland 0.56 mejora los scripts en Lua y los diseños de ventanas

Una de las principales novedades de Hyprland 0.56 es la ampliación de las capacidades del sistema de configuración basado en Lua. Los desarrolladores han incorporado nuevas funciones y mejoras que facilitan la creación de scripts más completos, permitiendo automatizar tareas y personalizar el comportamiento del compositor con un nivel de flexibilidad muy superior al del antiguo formato de configuración.

La actualización también introduce mejoras en los diseños de ventanas personalizados. Gracias a la API de layouts incorporada en la rama 0.55, ahora es posible definir y gestionar distribuciones de ventanas de forma más potente y sencilla, facilitando la creación de espacios de trabajo completamente adaptados a las necesidades de cada usuario.

Otro apartado que recibe atención es la estabilidad general del compositor. Hyprland 0.56 incorpora diversas correcciones de errores detectados en versiones anteriores, solucionando pequeños problemas relacionados con la gestión de ventanas, el renderizado y otros componentes internos para ofrecer una experiencia más consistente durante el uso diario.

Como es habitual en cada lanzamiento, también se han realizado diversas optimizaciones internas destinadas a mejorar el rendimiento y facilitar el mantenimiento del proyecto. Muchas de estas mejoras pasan desapercibidas para el usuario final, pero contribuyen a que Hyprland siga evolucionando como uno de los compositores Wayland más avanzados y personalizables del ecosistema Linux.

Con Hyprland 0.56, el proyecto continúa consolidando la transición hacia Lua y ampliando las posibilidades de personalización del escritorio. La combinación de nuevas capacidades para scripts, mejoras en los diseños de ventanas y múltiples correcciones convierte a esta actualización en una versión especialmente recomendable para quienes utilizan Hyprland como entorno principal.