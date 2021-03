Hydrogen, una caja de ritmos multiplataforma y sencilla de usar

Últimamente estoy volviendo a “jugar” a ser músico. Nada serio, pero unos amigos y yo vamos a reunirnos de vez en cuando para divertirnos. También nos pasamos audio creado o grabado en un ordenador, y lo siento, pero ahí me acuerdo de Apple. Ni siquiera el todopoderoso en cuanto a software Windows puede hacerle sombra a la manzana en este sentido, pero hay alternativas, y una interesante que he descubierto hace nada se llama Hydrogen.

Hydrogen es una caja de ritmos multiplataforma, una muy interesante porque es gratis y no es necesario ser un experto para usarla. De hecho, lo que veis en el vídeo no es más que la segunda o la tercera vez que la he usado, y ya veis que en pocos minutos he creado unos patrones que podrían ser el inicio de una canción. Yo tengo una caja de ritmos de verdad, una Alesis SR18, pero, a no ser que necesite algo serio y el mejor de los sonidos, creo que me quedo con Hydrogen en el PC.

Hydrogen es muy intuitivo

Vuelvo a insistir en que Apple está por encima del resto cuando hablamos de software para la música. Y es que su GarageBand es gratis, y es el mejor DAW que he probado en 15 años. ¿Hay mejores? Sí, pero que sea gratis, lleno de funciones y fácil de usar… lo siento, pero es mi preferido. Y cuando estamos en Linux, nada se le acerca. ¿He leído por ahí Ardour o incluso Audacity? A mí eso sólo me provoca ganas de reír, la verdad.

Pero bueno, este artículo es sobre Hydrogen, y es una buena herramienta si lo que queremos es crear ritmos de batería. Como las cajas de ritmos de verdad (físicas), funciona con patrones que tenemos que editar y mezclar entre ellos si lo que queremos es hacer una canción completa. Entramos en la edición de los patrones haciendo clic sobre su nombre, luego hacemos clic en el utensilio, caja o efecto deseado y le damos a reproducir. Luego, si lo que queremos es hacer una canción, sólo tenemos que elegir el orden de los patrones. Más sencillo, imposible.

Si queremos, podemos editar los efectos desde la parte de la derecha. Haciendo clic en la onda que aparece al hacer clic en “Capas”, podemos modificarla, y desde “General” podemos retocar algunos ajustes como la ganancia o la fuerza del golpe. Son opciones para mejorar el sonido, lo que aporta, pero habrá que trabajar si buscamos un sonido muy diferente al que trae por defecto.

Posibilidad de descargar más kits de baterías

Hydrogen viene con un kit, el GMRockKit, instalado por defecto, y es lo que tenéis en el vídeo. Vuelvo a repetir que es algo genérico y que sirve perfectamente para la mayoría de casos, pero puede que necesitéis otros kits, como los de un rock más agresivo o algo más electrónico. Se pueden encontrar buscando por la red, pero desde la misma aplicación, o así debería ser (lo es en la versión Flatpak), se pueden descargar un buen número de ellos. Desde el menú Drumkits/Importar online, sólo tenemos que echar un vistazo y descargar algo que nos interese. Yo he probado con uno que ponía Death Metal, y sí, tiene bombos más profundos y más timbales y demás.

Y ya que he mencionado el Death Metal, donde se usa mucho el doble bombo, volvemos un poco atrás, a las opciones de edición, para mencionar algo que me parece importante: “Res” es la resolución de la rejilla, o más concretamente qué cantidad de golpes podemos añadir. Por defecto está en 8, pero si queremos hacer un buen doble bombo, quizá nos interese elegir 16 o incluso 32. También podemos cambiar el tamaño del patrón, para que haya 5 en vez de 4, por ejemplo (el 5 que hay por defecto son 4 en realidad), y cambiar la vista de la entrada, por si tenemos un teclado midi y queremos usarlo para grabar los golpes.

Hydrogen permite exportar a .mid, .wav y a Lilypond

También resulta interesante que Hydrogen nos permite exportar los proyectos a Midi, por lo que podremos usarlos en cualquier software compatible, a audio, en diferentes formatos pero no a MP3, y a LilyPond, una herramienta para crear partituras. Yo preferiría el .wav para mezclarlo en otro software o en .mid si quiero poder editarlo, pero la elección ya es de cada uno.

No os voy a mentir: yo para la batería, si quiero los mejores sonidos, usaré la Alesis SR18 y para algo un poco menos bueno usaré el GarageBand del iPad, porque es sencillo y que sea táctil también suma, pero, por ejemplo, el software de Apple no exporta a .mid si no se usa otro software de pago, y programar la Alesis tiene su trabajo. Lo bueno de Hydrogen para mí es que es multiplataforma, lo que significa que también lo podré compartir con los amigos, y sí exporta a .mid. Cada software tiene sus puntos fuertes, y para el que sólo disponga de un PC, Hydrogen merece la pena.

Instalación en Linux

Tal y como explican en su web oficial, no se ofrecen paquetes para Linux debido a la gran cantidad de gestores y sistemas de instalación que hay, y nos recomiendan abrir el centro de software y hacer una búsqueda para ver si el paquete está allí. Lo más probable es que lo esté, y hay un repositorio para Ubuntu/Debian (aquí la información) desde el que la app se actualizará antes. Otra opción es instalar el paquete Flatpak o, en sistemas basados en Arch Linux, instalar la versión de AUR.