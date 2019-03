Humble Strategy Bundle 2019: casi listo para Linux

The Humble Strategy Bundle 2019 lanzado para Linux, Mac y Windows, con multitud de videojuegos de estrategia aglutinados en este pack en una super oferta. De nuevo, gracias al equipo de Humble Team han creado este pack a bajo precio para los gamers que sean aficionados a los títulos de estrategia y que también dispongan de una distribución GNU/Linux desde la que practicar el gaming.

Contiene un gran pack de títulos de gran éxito de estrategia, videojuegos como Sid Meier’s Civilization VI, Plague Inc: Evolved, Stellaris y muchos más. Pero decimos que está casi para Linux, ya que se continúa esperando para el lanzamiento de títulos como Ashes of the Singulairty para Linux, que aún no está disponible aunque sabemos que el desarrollador estaría interesado en crear un port. Por tanto, como comprenderás, la oferta de títulos para Linux no es tan amplia.

Eso que quiere decir, pues que dos de los títulos que están disponibles actualmente para Windows y Mac no estarán presentes en la oferta para Linux. Eso no quiere decir que sea un mal pack de oferta, ya que incluye como he dicho videojuegos de estrategia muy conocidos y que seguro que te van a encantar. Eso no es culpa de Humble Bundle, ya que ellos han puesto todos los títulos mejores que han visto en esta jugosa oferta, pero sí de los desarrolladores que a veces descuidan o retrasan sus lanzamientos para Linux…

Bien, dicho esto, si quieres acceder a todos los títulos completos de la oferta, ver el precio o simplemente te decides a comprarla, puedes ver todos los detalles desde este enlace en la conocida tienda Humble Bundle. Ya sabes que podrás elegir entre diferentes precios a pagar y llevarte los juegos por un precio mejor. ¡Pero rápido, solo quedan unos 10 días para que cierren esta oferta y te quedarás sin ellos!