Huawei usará SUSE Linux para sus servidores

El gigante chino de los móviles Huawei hasta el momento tenía servidores con Windows Server y RHEL de Microsoft y Red Hat respectivamente. Como saben, la firma china se ha hecho bastante importante y grande gracias a la venta de teléfonos móviles y otros productos, pero sobre todo destacan sus smartphones con prestaciones elevadas comparándolas con otros de la competencia de gama alta pero por precios bastante razonables.

Pues bien, Huawei es también miembro de la Linux Foundation, ya que le interesa contribuir al depender del sistema operativo Android de Google, que recordemos, usa kernel Linux. Pero su compromiso con la plataforma del pingüino va más allá, y ahora hemos sabido que, ya usaba RHEL para sus servidores como hemos comentado, pero quiere comenzar a sustituir éste sistema operativo y el de Microsoft por SUSE Linux Enterprise (SLES).

El motivo de Huawei de deshacerse de RHEL y Windows Server es el de sacar más rendimiento y aprovechar el potencial de su plataforma de alta disponibilidad de una manera más eficiente gracias a SUSE. El cambio no será radical, y se irán reduciendo la presencia de los otros sistemas de forma gradual en sus servidores, hasta que solo tengan SUSE para los servidores KunLun RAS 2.0. Por lo que, a pesar de que SUSE no es un gigante tan grande como Red Hat, parece que poco a poco le come más y más terreno en el sector empresarial gracias a sus mejores soluciones, tecnologías innovadoras y alianzas.

SUSE parece que se amolda mejor a las características y ejecutará en el firmware de KunLun integrándose a la perfección con el módulo de gestión de energía ACPI del kernel Linux, el de control de CPU y el de gestión de memoria. Esa mejor adaptación a estos subsistemas es la que responde al mejor aprovechamiento. Así que bienvenidas sean este tipo de noticias sobre el uso de cada vez más sistemas basados en Linux, y sobre todo si eso supone una mejora para clientes y compañías…