Huawei ha llegado a ser el segundo fabricante de móviles a nivel mundial en cuanto a ventas, pero eso podría cambiar en un futuro. El problema es que Google, la compañía que hace tiempo que forma parte de Alphabet Inc, dejará de proporcionar hardware, software y servicios técnicos al gigante chino. Lo único que seguirá proporcionándole, y porque no le queda otra, es todo aquello que esté bajo licencia de código abierto.

Y no es que Google tenga un problema con Huawei, sino que es por lo que se conoce como la Administración Trump, lo que ha metido a la compañía china en una lista negra, junto a otras compañías. El problema al que se enfrenta Huawei ahora es que los dispositivos que fabriquen de ahora en adelante no podrán actualizarse a las últimas versiones de Android de manera oficial, así como tampoco podrán usar los servicios de Google. Si nos gusta la privacidad, podemos pensar que esto último no es un problema, pero sí lo es cuando recordamos que la Google Play, la tienda de aplicaciones de Android, es uno de los servicios de la compañía del buscador.

Los Huawei existentes sí podrán seguir actualizándose

Los dispositivos que ya están en el mercado no se verán afectados por esta medida. Eso significa que, tal y como dijo un portavoz, “Para los usuarios de nuestros servicios, Google Play y las protecciones de seguridad de Google Play Protect continuarán funcionando”. Pero, ¿qué pasará con los dispositivos futuros? Lo que pasará es que Huawei tendrá que arreglárselas sin la tienda oficial de Google.

Si algo nos han enseñado las diferentes versiones de Android para ordenadores es que se puede vivir sin la Google Play y los servicios de Google. Algunas de estas versiones ofrecen directamente Aptoide como tienda de aplicaciones, mientras que otras, como RaspAnd Pie, ofrecen una aplicación que baja las apps de la Google Play directamente, pero solo las gratuitas. Pero que Google tampoco les envíe hardware hará que el desarrollo de Android por parte del fabricante chino sea… menos fácil. Habrá que esperar para ver el impacto real de esta medida, pero el futuro de Huawei es oscuro.