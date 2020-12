Huawei comienza a probar la versión beta de HarmonyOS 2.0

Después de que el gobierno de Trump diera a conocer que incluía a Huawei dentro de su lista negra y de varios meses de especulaciones y del que podria hacer la empresa para continuar en el mercado de los smartphones y tablets, se dio a conocer HarmonyOS, un sistema operativo en el cual «había estado trabajando Huawei» desde meses atrás con la finalidad de dejear la dependencia a Android para sus equipos.

Y pues bien, ahora ya se ha lanzado la versión beta del sistema operativo HarmonyOS 2.0 y esta beta se puede probar en los siguientes equipos Huawei, «Huawei P40, P40 Pro, Mate30 y Mate30 Pro, así como para la tableta MatePad Pro». La interfaz de usuario se basa en EMUI 11, que también se utiliza en dispositivos Huawei basados ​​en la plataforma Android.

Recordemos que el proyecto Harmony lleva en desarrollo desde 2017 y es un sistema operativo de microkernel. Los desarrollos del proyecto se publican bajo la licencia BSD como parte del proyecto OpenHarmony, que es supervisado por la organización sin fines de lucro China Open Atomic Open Source Foundation.

La versión Beta para desarrolladores de teléfonos móviles HarmonyOS 2.0 ha mejorado las siguientes características: • Más de 15000 API (admiten el desarrollo de aplicaciones para teléfonos móviles / PAD, pantallas grandes, dispositivos portátiles, automóviles y máquinas) • Marco de aplicación distribuido • Controles de interfaz de usuario distribuidos • DevEco Studio 2.0 Beta3

De las características de HarmonyOS que se destacan, se menciona las siguientes:

El núcleo del sistema se verifica a un nivel de lógica/matemática formal para minimizar el riesgo de vulnerabilidades. La verificación se realizó utilizando métodos que se utilizan comúnmente en el desarrollo de sistemas críticos en áreas como la aviación y la astronáutica, y pueden lograr el cumplimiento del nivel de seguridad EAL 5+.

El micronúcleo está aislado de dispositivos externos, mientras que el sistema está desacoplado del hardware y permite a los desarrolladores crear aplicaciones que se pueden utilizar en diferentes categorías de dispositivos sin crear paquetes separados.

El microkernel solo implementa el planificador y el IPC, y todo lo demás se traslada a los servicios del sistema, la mayoría de los cuales se ejecutan en el espacio del usuario, ademas el motor de latencia determinista, que analiza la carga en tiempo real y utiliza métodos para predecir el comportamiento de la aplicación, se propone como un programador de tareas. En comparación con otros sistemas, el programador logra una reducción del 25,7% en la latencia y una reducción del 55,6% en el jitter de latencia.

Por otra parte, para proporcionar comunicación entre el microkernel y los servicios del kernel externo, como el sistema de archivos, la pila de red, los controladores y el subsistema de lanzamiento de la aplicación, se utiliza IPC, que, según la compañía, es cinco veces más rápido que IPC en Zircon y tres veces más rápido que IPC en QNX.

En lugar de la pila de protocolos de cuatro capas que se usa comúnmente para reducir la sobrecarga, Harmony OS emplea un modelo simplificado de una sola capa basado en un bus virtual distribuido que se comunica con hardware como pantallas, cámaras, tarjetas de sonido y similares.

El sistema no proporciona acceso de usuario a nivel root (no hay un superusuario global regular, pero existen procesos de sistema privilegiados). Para acceder a operaciones privilegiadas, se utiliza la concesión selectiva basada en la capacidad en relación con los ID de proceso. Las aplicaciones personalizadas también requieren permisos separados para el acceso a la cámara y al micrófono.

La aplicación está construida con su propio compilador Arc, que admite código C, C ++, Java, JavaScript y Kotlin.

Para crear aplicaciones para varias clases de dispositivos, como televisores, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, sistemas de información para automóviles, etc., se proporciona un marco universal para desarrollar interfaces y SDK con un entorno de desarrollo integrado. El kit de herramientas adaptará automáticamente las aplicaciones para diferentes pantallas, controles y métodos de interacción del usuario. También menciona proporcionar a Harmony herramientas de personalización para aplicaciones de Android existentes con cambios mínimos.

Finalmente si quieres conocer más al respecto sobre esta versión beta, puedes consultar el siguiente enlace.

Está previsto que los primeros smartphones basados ​​en el nuevo sistema operativo salgan a la venta en octubre de 2021.