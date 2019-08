Como es habitual en prácticamente todos sus lanzamientos, HP ha aprovechado el lanzamiento de una nueva actualización de HPLIP para añadir soporte para nuevos sistemas operativos. Para ser más concretos, la versión lanzada ayer añadió soporte para Debian 10 Buster, Debian 9.9 Stretch, Linux Mint 19.2 Tina, OpenSuse Leap 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8.0 y Manjaro Linux 18.0.4. Además, también se añadió soporte para un grupo de impresoras y escaners que detallaremos a continuación.

HP Linux Imaging and Printing o HPLIP 3.19.8 ha estado en desarrollo durante los últimos dos meses y es la versión que sucede a HPLIP 3.19.6 que se lanzó el pasado junio. A continuación tenéis la lista de novedades en forma de soporte que ha incluido esta versión.

HPLIP 3.19.8 incluye soporte para estas impresoras y escaners

HP DesignJet T1530 Postscript.

HP DesignJet T2530 Postscript.

HP DesignJet T930 Postscript.

HP DesignJet T1600 Postscript Printer.

HP DesignJet T1600dr Postscript Printer.

HP DesignJet T2600 Postscript MFP.

HP LaserJet Pro MFP M329dn.

HP LaserJet Pro MFP M329dw.

HP LaserJet Pro M305d.

HP LaserJet Pro M304a.

HP LaserJet Pro M305dn.

HP LaserJet Pro M305dw.

HP explica en su nota de lanzamiento que hp-uiscan buscará los tamaños de papel del dispositivo dinámicamente para dispositivos ScanJet.2 y mostrará un mensaje de error cuando se produzca un atasco de papel en los dispositivos ScanJet. Por otra parte, también avisa de algunos errores conocidos, como que unas pocas funciones ScanJet no funcionan en RHEL 8, que la función de buscar en PDF no funciona en Debian 10 y Linux Mint 19.2 o que el comando “hp-scan” no funciona para algunos dispositivos ScanJet que utilizan la conexión USB, ya que la creación de URL del dispositivo tiene problemas. Si el comando “hp-plugin” falla, HP recomienda usar el siguiente comando:



sh hplip-3.19.8-plugin.run

HPLIP 3.19.8 está disponible desde este enlace para un total de 15 distribuciones Linux, entre las que destacan Debian/Ubuntu, Manjaro o Fedora. También hay una versión más general para otras distribuciones.