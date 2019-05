HPE se refuerza en el ámbito de la supercomputación con la compra de Cray

Tras el movimiento de IBM comprando la compañía Red Hat y así poder posicionarse como líder en soluciones cloud, ahora llega otro gran movimiento. Ahora HPE (Hewlett Packard Enterprise) ha adquirido a Cray, la prestigiosa firma de supercomputación o HPC que todos conocemos. Es cierto que este movimiento ha sido bastante más barato, ya que la compra de IBM se saldó con un desembolso de 34.000 millones de dólares, mientras que esta otra ha sido de 1.300 millones de dólares, pero ambas son clave y estratégicas.

HPE, la división para servicios empresariales de HP, ya compró en su día a otros líderes de este sector, como fue SGI (Silicon Graphics Inc.). El 1 de noviembre de 2016 se concluyó dicha operación de compra, reforzándose así y quedándose con la cuota de mercado que SGI tenía en el ámbito de la HPC, que no era poco. Ahora, HPE se come otra de las porciones que tenía Cray, otro de los líderes y pioneros en este de la supercomputación.

La transacción podría culminar en 2020, pagando 35 $ en metálico por cada acción de Cray. HPE puede mostrar músculo contra percisamente IBM, la empresa que citamos en el primer párrafo. Ya que además de los muchos sectores y servicios que ofrece el gigante azul, IBM recordemos que también es otro de los pesos pesados en el sector de la supercomputación. De hecho, si nos fijamos en gráficos o estadístias de la cuota de mercado de cada uno de estos fabricantes de equipos de alto rendimiento, la operación es bastante acertada…

Por ejemplo, si nos fijamos en las estadísticas de la lista Top500, aunque no sea representativa de los sevidores pequeños o medianos que se venden, pero sí de las 500 supercomputadoras más potentes, podemos ver el reparto en porciones para hacernos una idea de la importancia de esta compra. ¿Qué ocurrirá con Cray Linux Environment? Pues no lo sabemos, pero Linux en este sector no peligra, por lo que no hay que preocuparse. Tal vez cambie de nombre o tal vez se use otro sistema operativo basado en Linux tras la fusión, no lo sabemos con certeza, pero sí que será Linux…