HP también venderá ordenadores con Pop!_OS instalado por defecto

Muy pocos días después de que Canonical lanzara Ubuntu 22.04, System76 lanzó una nueva versión de su sistema operativo. Fue Pop!_OS 22.04, y estaba basado en Jammy Jellyfish, pero con todos los cambios que han hecho de esta distribución una alternativa tan popular. System76 es una empresa que, en su mayoría, ofrece hardware, y entre él tenemos unos ordenadores que pueden tener su sistema operativo o una versión de Ubuntu. Por este motivo sorprende (sólo un poco, ya que Pop!_OS se puede descargar e instalar donde queramos) una noticia que se ha hecho pública esta semana: HP también venderá equipos con Pop!_OS instalado por defecto.

El tweet del CEO de System76 nos lleva directamente a la web del HP Dev One, un equipo que, como otros como el Kubuntu Focus, está destinado a los desarrolladores. Claro está que lo puede usar cualquiera, pero las especificaciones técnicas y el precio total no le permiten ser la mejor opción si lo que queremos es llevar la contabilidad, ver Netflix o usar hojas de cálculo.

Especificaciones técnicas del HP Dev One

Lo que hay publicado ahora mismo en su pagina web es que el HP Dev One tendrá:

Pop!_OS instalado por defecto. No se menciona versión, pero se espera que sea la 22.04.

Procesador AMD Ryzen 7 Pro de 8 núcleos.

16GB de RAM DDR4 a 3200MHz.

1TB de almacenamiento en SSD PCIe NVMe M.2.

Pantalla de 14″ FHD anti-brillo.

AMD Radeon Graphics.

¿Y cuándo estará disponible el HP Dev One? Aún no se sabe. Sí se sabe que su precio serán 1099$, unos 1040€ al cambio si no hay que añadir IVA o hacen otros cálculos. Habiendo aumentado mi portátil hace poco más de un mes, y conociendo el precio de algunos componentes, no creo que con todo lo que trae, con el 1TB en el formato SSD más rápido, sea una de las opciones con peor precio, siempre teniendo en cuenta que hay alternativas más económicas si no se necesita tanto.

En cuanto al teclado, algo muy importante a tener en cuenta, nada, no se sabe nada. Es seguro que en la fecha de su lanzamiento habrá una opción con teclado en inglés, pero viendo que en la configuración de otros modelos no hay opción de elegir teclado, me atrevería a jurar que no merecerá la pena para los de habla no inglesa.

Sea como fuere, la noticia es que System76 se ha abierto un poco, y HP empezará a vender equipos con Pop!_OS muy pronto.