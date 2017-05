HP Spectre + GNU/Linux: el portátil de tus sueños

ASUS, Acer, HP, Dell, Lenovo,…son muchas las firmas que montan equipos portátiles. Pero de entre todas ellas hay una que destaca, y esa es Apple. Nos guste o no, la firma de la manzana crea equipos de calidad y sobre todo con un diseño impecable. Me da rabia que el resto de fabricantes no muevan un solo dedo por hacer competencia a los Mac, ya que poner un poco más de empeño en sus productos para mejorar los materiales y también para ofrecer un diseño algo más atractivo no es algo que esté solo al alcance de la empresa de Cupertino.

¿Qué le costaría a Acer, Dell o a cualquier otro fabricante usar algún polímero u otro tipo de material de un color diferente a los ya clásicos grises que vemos en la mayoría de los portátiles? Bien, lo cierto es que ya hay ciertos modelos en los que se esmeran por el diseño y la calidad, como por ejemplo en los ASUS Zenbook o también ahora vemos los fantásticos HP Spectre. Sin duda esos ultrabooks son de muy buena calidad y el diseño está bastante bien conseguido en ambos casos.

En el caso de los HP Spectre, vemos un producto de calidad, con un diseño impecable y se han transformado en los equipo portátiles más finos del mundo. Cierto es que cuestan más de 1000€, pero los equipos de Apple los vas a encontrar también por precios superiores a ésto. Desgraciadamente, estos equipos vienen con sistema operativo Windows preinstalado, por lo que los que no nos gusta el sistema operativo de Microsoft nos vemos obligados a pagar el precio íntegro (en el que se incluye la licencia de Windows) para luego eliminarlo…

Pero merece la pena sin duda adquirir un ASUS Zenbook o un HP Spectre y tener un equipo de calidad con nuestra distribución Linux preferida. La combinación de calidad, diseño y movilidad como la que ofrecen estos productos unido a un buen sistema operativo los convierte en unos excelentes equipos de trabajo o para el hogar que nada tienen que envidiarle a los mejores Mac. ¿No crees? Lo único que intento decir con éste artículo es que se puede tener un equipo de calidad y con un diseño decente sin que lleve el logo de la manzanita…