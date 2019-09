Hotel Magnate: gestiona tu propio hotel con este simulador

El mundo gaming sigue haciendo guiños a Linux. Esta vez os traemos una noticia sobre un videojuego llamado Hotel Magnate. Tras una exitosa campaña de crowdfunding iniciada en la plataforma Kickstarter y con unas ganancias de unos 70K dólares australianos, parece que finalmente llegará a GNU/Linux también. Aunque esto ha llegado totalmente por sorpresa, como sabréis los que hayáis hecho un seguimiento de este título.

Para los que no lo sepan, en la campaña de financiación no aparecía ninguna reseña anunciando que habría un port para Linux. En cambio, cuando ha aparecido en la tienda de videojuegos online de Valve, Steam, aparecía una sección completa de los requisitos necesarios para Hotel Magnate en equipos con distribuciones Linux. Además, parece que el desarrollador Bastion Interactive ha conformado a otros medios que habrá versión para Linux, pero que no estará disponible para el acceso anticipado. Habrá que esperar un poquito…

Bastion Interactive se ha asociado a Crytivo para obtener más ayuda, otro desarrollador y editor conocido por algunos títulos que funcionan muy bien en Linux, como es The Universim. Teniendo en cuenta esto y el éxito de la campaña de micromecenazgo, parece que podría ser un buen título para todos aquellos que les guste este tipo de juegos de simulación y gestión.

Si quieres conocer más detalles de Hotel Magnate, aquí tienes algunos puntos clave:

Podrás construir, amueblar y supervisar tu propio hotel con varios niveles.

con varios niveles. Atenderás las necesidades y demandas de tus huéspedes y, si lo haces bien, atraerás a más clientela para seguir mejorando tus instalaciones.

y, si lo haces bien, atraerás a más clientela para seguir mejorando tus instalaciones. Contrata a empleados para limpiar, atender, administrar y mantener el hotel.

para limpiar, atender, administrar y mantener el hotel. Gestiona los precios de las habitaciones, los salarios, los restaurantes, etc.

de las habitaciones, los salarios, los restaurantes, etc. Conviértete en un experto del marketing para que vengan más turistas.

Más información – Steam