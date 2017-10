Hitman: el famoso videojuego tiene nuevo contenido preparado

No llegará aún un nuevo juego, pero para aquellos que tengan Hitman y quieran más contenido están de suerte. Los desarrolladores de este título han anunciado que el 24 de octubre será una fecha importante en su calendario en la que vendrá más contenido para que los jugadores disfruten de él. Como de costumbre, ya hemos visto novedades para este mes de octubre y un nuevo anuncio ha desvelado que viene más contenido, pero no se trata de la segunda temporada para no desilusionar a los fans de este título.

Ya sabes que puedes encontrarlo en la famosa tienda de Valve, Steam y es allí donde deberás estar pendiente para ver lo que nos traen de novedad en esa fecha que ya han marcado en su calendario de lanzamientos. Si quieres conseguir más información sobre lo que vendrá el 13 de octubre y también para ese 24 de octubre, puedes consultar en la página oficial del proyecto en la sección donde han incluido el programa de lanzamientos o novedades para este mes. Para conseguir el videojuego, puedes dirigirte a este otro enlace donde comprarlo y descargarlo.

Gracias a la fantástica Feral Interactive lo tenemos también para Linux, así que será interesante ver cómo éste grupo de desarrollo implementa el parche con el nuevo contenido y actualizaciones también para la plataforma del pingüino en breve. Ya sabéis que a los estudios de Feral le debemos multitud de grandes títulos que ahora tenemos los linuxeros y que en principio se habían lanzado para Microsoft Windows u otras plataformas por los desarrolladores originales.

Creo que no merece la pena hablar del videojuego Hitman, puesto que se trata de un título bastante conocido y no necesita presentación, como bien sabes, incluso hay películas basadas en él. Y si aún no lo conoces, deberías probarlo, ya que es bastante agradable.