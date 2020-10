En mi artículo anterior había definido a los emprendedores como personas que buscan obtener ganancias generando soluciones para sus clientes. También comenté que se multiplican las ofertas de servicios basados en la nube que buscan facilitarles su tareas.

En mi opinión, aunque muchas de estas herramientas permiten ahorrar costos y tiempo, a la larga es mejor inclinarse por soluciones de código abierto (tanto aplicaciones instaladas en nuestra computadora como instaladas en servidores gestionados por nosotros). El tiempo que se pierde aprendiendo a usarlas y en configuración, se recupera más adelante

Por supuesto que no es lo mismo el caso de un fundador de una startup cuyo objetivo es convertirse en una gran empresa, que el de alguien que solo quiere unos ingresos adicionales en sus ratos libres. En este último caso, las ventajas del código abierto pueden diluirse.

Herramientas útiles para emprendedores. Diseño de sitios web

En marzo de este año, durante una apasionada discusión en la red social de un proveedor de hosting, alguien se preguntó

¿Para que puede necesitar una tienda de barrio un sitio web?

15 días después, el gobierno argentino decretaba una de las cuarentenas más largas y estrictas del mundo que incluyó el cierre durante meses de comercios no esenciales y solo se habilitaba la venta online. Supongo que esa persona ya sabe la respuesta.

Si algo se necesitaba para derrumbar el mito de que las redes sociales y las plataformas globales de comercio electrónico como Ebay, Amazon o Mercado Libre habían jubilado para siempre a los sitios web, llegó el Covid-19.

Quienes se lanzaron a vender por Internet descubrieron que si no invertían en publicidad como sus competidores, no tenían la misma visibilidad. Y, no hablemos de si competían con productos parecidos a los que ofrecían las mismas plataformas. También, en muchos casos las comisiones que cobran algunas de esas plataformas hacen casi imposible obtener rentabilidad a los pequeños comerciantes.

Hay que dejarlo en claro, las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico son el anzuelo que permiten conseguir clientas y llevarlos a nuestro propio sitio web en donde debemos brindarles experiencias y servicios que hagan que quieran volver.

Dicho esto, suponiendo que no vamos a contratar un diseñador web profesional, tenemos 3 tipos de alternativas para la creación de sitios web.

Utilización de plataformas para la creación de sitos de comercio electrónico.

Utilización de gestor de contenidos

Creación desde cero.

Utilización de plataformas para la creación de sitos de comercio electrónico.

Estas plataformas permiten la creación de sitos de comercio electrónico de calidad profesional con solo completar algunos formularios y seleccionar una plantilla. También puedes utilizar un dominio personalizado y desentenderte de configuraciones complejas y actualizaciones.

Desde mi punto de vista, la mejor plataforma que puedes elegir es WooCommerce. Y no solo porque parte de lo que pagas por el servicio va a financiar el proyecto de código abierto WordPress, En el momento en que estés listo para ocuparte de gestionar tu propia tienda WooCommerce en tu propio servidor, la exportación se hace sin problemas.

Gestores de contenidos

Los gestores de contenido permiten separar la tarea de diseño del contenido. Una vez que el gestor de contenidos está instalado en el servidor solo hay que completar los datos que se solicitan y elegir un tema gráfico. Además, los gestores de contenidos enfocados al comercio electronico cuentan con complementos opcionales que permiten ampliar su funcionalidad.

Siendo más flexibles (y a la larga) más económicos que las plataformas de creación de sitios, tienen como contrapartida que hacen necesario prestar permanentemente atención a las actualizaciones y a la seguridad

Algunos gestores de contenidos recomendables son:

WooCommerce: Funciona sobre WordPress, el gestor de contenidos que utilizan alrededor del 30% de los sitios web. Es muy configurable y permite la venta tanto de productos físicos como digitales. Se integra con las principales plataformas de cobro del mundo.

Al ser tan popular, tiene más riesgo de ser el blanco de delincuentes informáticos

Magento Open Source: Magento es una plataforma de comercio electrónico muy popular en el mundo corporativo y ahora es propiedad de Adobe. En este caso nos estamos refiriendo a la versión del proyecto soportada por la comunidad y que puede ser autoalojada en nuestro propio servidor. Se adapta a tiendas de todos los tamaños y permite implementar diferentes soluciones de cobro y gestión de stock y clientes.

osCommerce: En este caso se trata de un gestor de contenidos para alojar en nuestro propio servidor aunque tiene convenios con proveedores de hosting que facilitan su instalación. También hay una versión comunitaria con prestaciones adicionales desarrolladas por terceros. Además de incluir las prestaciones de catálogo, , facturación, cobro y gestión de clientes, dispone de múltiples complementos y se integra perfectamente con diversos servicios de terceros como sistemas de pagos internacionales, diseño, publicidad y redes sociales.

Creación desde cero

En un mundo ideal esta sería mi solución preferida. Los gestores de contenidos tienen muchas cosas que nunca vas a utilizar, y hacer tu sitio desde cero te permite adaptarlo a tus necesidades e ir mejorándolo en una forma que resulte útil. Ahora, si tienes tiempo para hacerlo (salvo que tu emprendimiento sea la creación de soluciones de comercio electrónico desde cero) seguramente estás haciendo algo mal.