2 herramientas para ver ficheros desde el terminal

Seguramente, tras leer el título de este artículo estés pensando en herramientas como el concatenador o cat, para visualizar el contenido de ficheros de texto plano, o también en herramientas tan prácticas como less y more que nos permiten visualizar de una forma más controlada el contenido cuando éste es de un tamaño considerable y lo queremos paginar y movernos a través de él de una forma sencilla desde la línea de comandos.

Quizás estés pensando también en editores como vi, vim, gedit, nano, etc., pero tampoco nos referimos a este tipo de herramientas, sino a dos herramientas concretas que nos van a servir de mucha ayuda a la hora de visualizar el contenido de ficheros desde la línea de comandos, sin emplear herramientas gráficas. Realmente no son herramientas cotidianas, y tampoco sirven realmente para visualizar contenido, pero las haremos que sirvan para esto…

Me estoy refiriendo a AntiWord y odt2txt. Sí, dos herramientas que realmente lo que hacen es convertir entre formatos. La primera es para convertir documentos de Microsoft Word como los .doc o .docx a ficheros de texto plano, aunque también puedes pasarlos a PDF o incluso PostScript, siendo éste último formato muy práctico para trabajar con ciertas impresoras. El segundo, es un programa para convertir de .odt, ese formato de documentos abiertos, a .txt.

¿Y cómo podemos hacer que éstas herramientas, a parte de convertir, también nos muestren el resultado en pantalla cuando trabajamos en el terminal, pues muy sencillo: pipes y less o more. Así podremos ver el contenido además de la conversión, canalizando la salida del comando hacia less o more:

odt2txt nombre_documento.odt | less antiword nombre_documento.docx | more

Puedes usar less o more indiferentemente en uno u otro. según te interese más la salida que aporta less o la que aporta more. Evidentemente, debes tener estos dos paquetes instalados en tu distro…