Recién publicado un artículo sobre Lutris, me he dado cuenta de que no teníamos nada sobre otra opción que gana popularidad a cada día que pasa. Heroic Games Launcher se ha convertido en una alternativa imprescindible para quienes desean acceder a sus juegos de Epic Games, GOG y Amazon sin depender de clientes oficiales. Su compatibilidad con Linux, Windows y macOS, junto con su diseño de código abierto, lo han consolidado como una opción versátil para gamers de todas las plataformas.

En este artículo, exploraremos en detalle qué ofrece Heroic, cómo instalarlo en diversos sistemas operativos y las configuraciones que permiten optimizar la experiencia de juego. Si eres usuario de Linux y quieres jugar a títulos de Windows sin complicaciones, esta guía te será de gran utilidad.

¿Qué es Heroic Games Launcher?

Heroic Games Launcher es un lanzador de juegos de código abierto que permite a los usuarios ejecutar títulos de Epic Games, GOG y Amazon en sus sistemas operativos sin necesidad de utilizar sus clientes oficiales. Para ello, se apoya en herramientas como WINE y Proton en Linux y macOS, facilitando la ejecución de juegos diseñados para Windows.

Entre sus características principales, se encuentran:

Acceso a bibliotecas de Epic Games, GOG y Amazon.

Instalación, actualización, desinstalación y reparación de juegos.

Compatibilidad con WINE y Proton para ejecutar juegos de Windows en Linux.

Soporta la instalación de juegos a partir de ejecutables.

Sincronización de partidas guardadas en la nube., siempre y cuando esté soportada.

Interfaz intuitiva y personalizable.

Cómo instalar Heroic Games Launcher en distintos sistemas

Heroic Games Launcher se puede instalar de diversas formas según el sistema operativo que estés utilizando. Veamos cómo hacerlo en cada uno.

Instalar en Linux

Existen múltiples métodos para instalar Heroic en Linux, siendo el más recomendado el uso de Flatpak:

Flatpak: Se encuentra en Flathub, lo que permite instalarlo fácilmente desde la terminal con el comando flatpak install flathub com.heroicgameslauncher.hgl .

Se encuentra en Flathub, lo que permite instalarlo fácilmente desde la terminal con el comando . AUR: Para usuarios de Arch Linux, está disponible en AUR bajo el paquete heroic-games-launcher-bin .

Para usuarios de Arch Linux, está disponible en AUR bajo el paquete . Debian/Ubuntu: Se puede instalar mediante el archivo .deb con el comando sudo dpkg -i heroic_*_amd64.deb .

Se puede instalar mediante el archivo con el comando . Fedora: Está disponible en un repositorio COPR que se habilita con sudo dnf copr enable atim/heroic-games-launcher seguido de sudo dnf install heroic-games-launcher-bin .

Instalar en Windows

En Windows, la forma más sencilla es descargar el instalador desde la página oficial o usar WinGet con el comando winget install Heroic . Ahora bien, aunque permite tenerlo todo en una misma aplicación, quizá no interese tanto como en Linux.

Instalar en macOS

Para macOS, existen dos métodos principales:

Con Homebrew: Ejecutar brew install --cask --no-quarantine heroic .

. Descargando el archivo .dmg desde la web oficial y moviéndolo a la carpeta de Aplicaciones.

Configuración y optimización de WINE en Heroic Games Launcher

Para lograr la mejor experiencia de juego en Heroic, es importante configurar correctamente WINE. Desde el propio lanzador, es posible realizar ajustes clave como:

Instalar versiones personalizadas de WINE y Proton.

Ejecutar herramientas como WineCFG y Winetricks.

Habilitar DXVK y VKD3D para mejorar el rendimiento gráfico .

. Aplicar FSR para mejorar la calidad visual en juegos con menor resolución.

Características avanzadas del lanzador

Heroic no solo permite instalar y ejecutar juegos, sino que también ofrece una serie de funciones avanzadas que mejoran la experiencia del usuario.

Compatibilidad con ProtonDB y Steam Deck

Los usuarios de Linux pueden consultar la compatibilidad de cada juego en ProtonDB directamente desde Heroic. Además, el lanzador muestra información sobre la compatibilidad con Steam Deck, facilitando así la instalación de títulos en la consola de Valve.

Sincronización en la nube

Heroic permite la sincronización de partidas guardadas en la nube, lo que resulta especialmente útil para aquellos que juegan en múltiples dispositivos.

Personalización de la interfaz

El lanzador soporta temas personalizados, lo que brinda a los usuarios la posibilidad de modificar su apariencia para adaptarla a su gusto.

Heroic Games Launcher se ha consolidado como una solución ideal para quienes buscan una alternativa a los clientes oficiales de Epic Games, GOG y Amazon en Linux, Windows y macOS. Su capacidad para ejecutar juegos mediante WINE y Proton, junto con su interfaz sencilla y personalizable, lo convierten en una opción excelente para cualquier jugador. Con múltiples métodos de instalación y una comunidad activa que impulsa su desarrollo, Heroic sigue evolucionando y mejorando con cada nueva versión.

Más información en su página web oficial.