La llegada de Heroic Games Launcher 2.22 supone un nuevo paso para quienes buscan una forma unificada de gestionar sus bibliotecas de juegos en PC sin depender de los clientes oficiales de cada tienda. Esta versión del lanzador de código abierto, muy popular entre usuarios de Linux, Windows y macOS, sigue apostando por ofrecer una experiencia más ligera, centrada en la privacidad y compatible con múltiples tiendas digitales.

Aunque en los últimos años el uso del cliente oficial de Epic o de GOG Galaxy se ha generalizado, una parte importante de la comunidad, especialmente en entornos como Linux o Steam Deck, prefiere alternativas como Heroic. La actualización 2.22 se orienta precisamente a ese perfil de usuario, con mejoras en la gestión de la biblioteca, nuevas funciones para pantallas grandes y cambios internos que elevan los requisitos básicos del sistema, buscando más estabilidad.

Principales novedades de Heroic Games Launcher 2.22

Una de las incorporaciones más visibles en Heroic Games Launcher 2.22 es la posibilidad de editar cualquier juego de la biblioteca. Esto permite modificar elementos como el título que aparece en la lista o las imágenes de portada, algo especialmente útil para quienes quieren tener ordenada una colección grande o diferenciar versiones, mods y ediciones especiales.

Los desarrolladores también han mejorado la gestión de juegos procedentes de instaladores externos. Ahora, incluso para esos proyectos ajenos a la descarga directa desde Epic, GOG o Amazon, es posible asignar imágenes de carátula y presentarlos de forma más homogénea dentro de la biblioteca del lanzador.

Otra novedad destacada es la mejora del modo consola para pantallas grandes. En esta modalidad, pensada para televisores o monitores usados a cierta distancia, la versión 2.22 añade soporte para instalar y actualizar juegos directamente, sin necesidad de volver a la interfaz de escritorio. Esto se alinea con el uso del programa en dispositivos como Steam Deck u otros equipos conectados al salón.

Mejoras en la experiencia de uso y la interfaz en Heroic Games Launcher 2.22

En el apartado de usabilidad, Heroic Games Launcher 2.22 introduce cambios en la gestión de la bandeja del sistema. El icono del programa en el área de notificaciones pasa a funcionar como un conmutador: permite mostrar u ocultar la ventana principal con un solo clic, algo práctico para quienes trabajan con muchas aplicaciones abiertas.

La nueva versión corrige además el funcionamiento de la botón de copiar datos del sistema en la sección de información técnica, que daba problemas en versiones anteriores. Esta opción resulta útil cuando el usuario necesita compartir especificaciones para pedir ayuda o reportar errores. También se ha solucionado el fallo de la botón de detener en la página de cada juego, que en algunos casos no reaccionaba correctamente al intentar parar descargas o ejecuciones.

Entre las opciones de comportamiento, se ha añadido la posibilidad de ocultar la ventana del programa cuando se lanzan juegos mediante enlaces del tipo heroic:// . Esto permite iniciar títulos desde accesos directos externos o integraciones de terceros sin que la interfaz principal de Heroic se quede en primer plano.

Filtros y gestión de ofertas en GOG

La versión 2.22 presta especial atención a la integración con GOG.com, una de las tiendas más usadas y con una base de usuarios considerable. En la sección de descuentos integrada dentro de Heroic, se han añadido filtros específicos para productos comprados y para artículos en la lista de deseos.

Gracias a estos filtros, el usuario puede revisar con rapidez qué juegos rebajados ya tiene en su biblioteca y cuáles forman parte de su wishlist, sin tener que ir saltando entre la web de GOG y el cliente. Para quienes siguen de cerca las rebajas periódicas o campañas como las rebajas de verano, este pequeño cambio facilita mucho la toma de decisiones de compra.

Compatibilidad con Ubisoft Connect y mandos de PS5

Uno de los puntos que más llamará la atención a los jugadores es la incorporación de soporte para proyectos gestionados desde Ubisoft Connect. Aunque el cliente de Ubisoft sigue siendo necesario en segundo plano para algunos títulos, Heroic 2.22 permite integrar mejor estos juegos en su biblioteca unificada, de forma que el usuario pueda lanzarlos desde la misma interfaz que el resto de su colección.

En el ámbito de los mandos, la nueva versión introduce una separación más clara para los controladores de PlayStation 5. Esto ayuda a que el programa distinga mejor las entradas y perfiles asociados a los DualSense, algo relevante para quienes alternan entre distintos tipos de gamepad o usan configuraciones personalizadas.

El modo consola, pensado para manejar el programa desde el sofá, también recibe ajustes centrados en el control con mando. Se ha perfeccionado la navegación con gamepad, haciendo más fluida la interacción con los menús y listas de juegos cuando no se utiliza teclado y ratón.

Modo consola y mejoras específicas para Linux y Steam Deck

Heroic Games Launcher se ha consolidado como una de las herramientas de referencia en el ecosistema Linux y Steam Deck, donde no siempre hay clientes oficiales de las tiendas. En este contexto, el modo consola reforzado en la versión 2.22, con instalación y actualización directa de juegos, encaja muy bien con el uso en televisores y en la interfaz tipo consola de los dispositivos portátiles.

El programa integra opciones avanzadas para trabajar con Wine y Proton, las capas de compatibilidad que permiten ejecutar juegos de Windows en Linux. También ofrece soporte para componentes clave como DXVK y VKD3D, que traducen instrucciones de DirectX a Vulkan para mejorar el rendimiento. Estas herramientas pueden configurarse desde Heroic, lo que simplifica la puesta a punto de muchos títulos.

Para quienes utilizan la aplicación en su Steam Deck, la posibilidad de combinar juegos de Epic, GOG, Amazon y ahora Ubisoft Connect en una misma biblioteca supone una vía cómoda de ampliar el catálogo más allá de Steam, sin tener que recurrir a múltiples lanzadores o configuraciones manuales complejas.

Una alternativa consolidada a los clientes oficiales

Heroic Games Launcher se ha consolidado como una alternativa gratuita a clientes como Epic Games Launcher, GOG Galaxy o la aplicación de Amazon Games, especialmente valorada en entornos donde estos programas no ofrecen cliente nativo o resultan más pesados. Para quienes priorizan la ligereza, la privacidad y el control sobre cómo y desde dónde ejecutan sus juegos, la versión 2.22 refuerza esa propuesta con pequeños cambios que, en conjunto, mejoran bastante la experiencia diaria.

Con funciones avanzadas para Linux y Steam Deck, una integración cada vez más completa con las principales tiendas, soporte para proyectos vía Ubisoft Connect y una comunidad activa que participa en la traducción y revisión del código, esta actualización coloca a Heroic Games Launcher 2.22 en una posición sólida como herramienta central para gestionar bibliotecas de juegos y, muy especialmente, entre los usuarios que apuestan por soluciones abiertas y multiplataforma.