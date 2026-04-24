Muchos me han recomendado alternativas, pero yo me hice a este lanzador «heroico» y es lo único que he usado cuando he querido jugar a títulos de tiendas como GOG, EPIC y Amazon Games. He de reconocer que no lo uso mucho porque casi todo a lo que juego es de Steam, pero también confesar que la nueva interfaz me llama la atención para bien. Heroic Games Launcher 2.21 ha llegado con la principal novedad de un Modo Consola».

Por defecto, Heroic Games Launcher 2.21 se abre como en versiones anteriores, es decir, con esa interfaz general de aplicación para el escritorio. Pero disponible desde los ajustes (se puede marcar que se abra en Console Mode) y desde el panel lateral, se puede activar una nueva interfaz que recuerda más a lo que vemos en una consola. Aunque Steam permite añadir juegos a su biblioteca, Heroic no solo vive de la plataforma de Valve, y la nueva interfaz merece mucho la pena.

Nuevo modo Consola de Heroic Games Launcher 2.21. Así funciona

El modo consola no está diseñado pensando en gestionar los juegos; está diseñado para lanzarlos. Funciona perfectamente con mandos, por lo que podremos movernos por la interfaz sin teclado ni ratón. La idea es instalar los juegos con la interfaz de siempre y luego usar el modo consola. Una vez instalados los juegos, aparecen las secciones Todos y una pestaña para cada plataforma, como GOG o EPIC.

Otras novedades de esta versión incluyen:

Nueva página de ofertas con promociones actuales de GOG.

Logros en la página de información del juego para juegos de GOG.

Seleccionar portadas desde SteamGridDB directamente en el diálogo de sideload cuando se establece una clave de API de SteamGrid.

Limpieza de la pantalla del gestor de Wine + nueva pantalla de configuración de Wine.

Electron actualizado a la versión 41.1.1.

Datos de How Long To Beat corregidos.

Corregida la instalación de juegos de Ubisoft comprados en Epic.

Botón de importación movido junto al botón de instalar para mejor visibilidad.

Enlace a GitHub Sponsors añadido a la barra lateral.

Heroic Games Launcher 2.21 ya está disponible en su GitHub y Flathub.