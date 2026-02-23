Heroic Games Launcher 2.20.0 ya está disponible y se presenta como una actualización pensada para afinar la experiencia de juego, sobre todo en sistemas Linux y SteamOS donde esta aplicación se ha convertido en una de las alternativas más utilizadas para gestionar bibliotecas de Epic Games Store y GOG. Aunque no es una revolución en cuanto a funciones, se trata de una revisión importante para quienes buscan una ejecución más estable y con menos errores.

En lugar de apostar por grandes novedades vistosas, los desarrolladores han optado por una actualización centrada en la corrección de fallos, la mejora de la interfaz y el pulido de algunas integraciones clave. Esto incluye desde ajustes en la forma en la que se muestran ciertos datos al jugador hasta un mejor comportamiento del lanzador cuando se juega sin conexión o se producen errores con los servicios externos.

Heroic Games Launcher 2.20 pone el foco en la estabilidad para Linux y SteamOS

Heroic Games Launcher se ha consolidado como una de las formas más prácticas de ejecutar juegos de Epic Games Store, GOG y otras plataformas en entornos Linux y SteamOS, algo especialmente interesante para usuarios de ordenadores con distribuciones GNU/Linux y dispositivos como la Steam Deck en España y el resto de Europa. La versión 2.20.0 no cambia esta filosofía, pero sí busca que todo funcione con mayor fiabilidad.

En esta actualización se ha trabajado específicamente en arreglar problemas que afectaban a la interfaz del lanzador, desde comportamientos inesperados en algunos menús hasta pequeños fallos visuales que podían resultar molestos en el uso diario. Aunque no se trata de cambios que llamen la atención a primera vista, sí marcan la diferencia a la hora de navegar por la biblioteca, configurar opciones o acceder a la información de cada juego.

Novedades destacadas de Heroic Games Launcher 2.20.0

Una de las mejoras más relevantes de esta versión es la incorporación de soporte offline para ciertos títulos de Epic Games. Esto significa que algunos juegos vinculados a Epic podrán iniciarse y jugarse sin necesidad de mantener una conexión permanente, algo que muchos usuarios veían reclamar para situaciones en las que la red no es estable o simplemente no está disponible.

También se han realizado avances en la forma en la que Heroic maneja los errores procedentes de GOG. La nueva gestión de fallos de GOG ofrece mensajes más claros y un comportamiento más predecible cuando algo no va bien, lo que facilita entender si el problema está en la cuenta, en la red o en el propio servicio externo. Para quienes tienen amplias bibliotecas en esta tienda, estos ajustes pueden ahorrar tiempo y frustración.

Otro aspecto que se ha corregido es la integración con How Long To Beat, el conocido servicio que indica la duración aproximada de los juegos. Con Heroic 2.20.0, la consulta de estos datos vuelve a funcionar correctamente, de modo que al revisar la ficha de un título se pueden ver otra vez las estimaciones de horas necesarias para completarlo, algo útil para decidir qué juego empezar en función del tiempo disponible.

Más lanzamientos y betas para depurar el software

Junto con las correcciones que llegan en esta versión, el equipo desarrollador ha adelantado que su intención es acelerar el ritmo de lanzamientos. El objetivo es sencillo: poner antes en manos de los usuarios las soluciones a los fallos detectados y mantener un flujo constante de pequeños refinamientos, en lugar de acumular muchos cambios en una sola actualización grande.

Para lograrlo, también se están planteando una presencia más fuerte de versiones Beta y pruebas con herramientas como Proton. Estas ediciones de prueba permitirían que la comunidad pueda testear las novedades antes de que se etiqueten como estables, ayudando a detectar bugs específicos de ciertas configuraciones o distribuciones de Linux que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos hasta más tarde.

Este enfoque puede resultar especialmente beneficioso para los usuarios europeos que utilizan Heroic Games Launcher en equipos muy variados, desde ordenadores de sobremesa con distribuciones populares hasta portátiles y dispositivos híbridos. Con una base de hardware y software tan diversa, tener más rondas de pruebas previas suele repercutir en versiones finales más pulidas.

Impacto para los jugadores de Epic y GOG en Europa

En el contexto europeo, donde el uso de Linux en escritorio y en dispositivos como Steam Deck ha ido ganando peso, Heroic Games Launcher se ha convertido en una herramienta clave para acceder a bibliotecas de Epic Games Store y GOG sin depender de Windows. La actualización 2.20.0 refuerza esa función, centrándose en que lo que ya ofrecía funcione de forma más consistente.

El soporte offline para determinados juegos de Epic puede ser especialmente interesante en regiones con conexiones irregulares o para quienes viajan con frecuencia y quieren seguir jugando a títulos ya instalados. De igual forma, la mejora en el tratamiento de errores de GOG ayuda a evitar problemas cuando se sincroniza la biblioteca o se gestionan descargas, algo que afecta directamente al día a día del usuario.

Al final, Heroic 2.20.0 no busca sorprender con grandes funciones nuevas, sino consolidar su posición como lanzador fiable y cómodo para gestionar juegos de varias tiendas en Linux y SteamOS. Con las pequeñas correcciones en la interfaz, el regreso de los datos de How Long To Beat y las mejoras en el comportamiento offline, los desarrolladores apuntan a que la experiencia resulte algo más fluida para quienes juegan de forma habitual en estos sistemas.