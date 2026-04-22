Hace unos días os hablamos del navegador web Helium. Es como Chromium, pero más cercano a su versión ungoogled y con funciones útiles como bloqueador de anuncios por defecto, !bangs y más privado. Es la opción favorita de muchos usuarios, y gran parte de ellos llegan a Helium desde Brave, con el objetivo de usar un «Chrome sin Google», pero también sin las funciones de Brave que llegan a etiquetar de bloatware.
Estos días he estado probando Brave Origin y Helium, en parte para poder informar sobre ellos y en parte para poder recomendar algo a mis conocidos. Ahora mismo, mi recomendación debe seguir siendo la versión normal de Brave, porque la Origin es de pago en Windows, sistema que usa la mayoría, y Helium tiene un par de carencias que tanto yo como parte de la comunidad consideramos importantes.
Helium y la sincronización cero
Helium prioriza la privacidad de fábrica. Cuando usamos un sistema de sincronización, lo que estamos haciendo es subir nuestros datos a una nube, y es algo que quieren evitar para que el usuario tenga control total sobre sus datos. El problema es la falta de comodidad.
Cuando un usuario empieza a usar un navegador, éste está totalmente vacío. Supongamos que usamos un tiempo Helium en Linux, y queremos usarlo también en otro equipo con Windows. Es posible que hayamos guardado decenas de favoritos, y al ponernos frente al equipo nuevo, nada de todo eso estará allí. Esto también pasará en las contraseñas. Claro, si uno usa un servicio como 1Password o Bitwarden, instala la extensión y problema solucionado, pero ¿y si no? Tocará ir añadiendo las contraseñas una a una.
Helium sí permite importar datos de otro navegador instalado en el mismo sistema operativo, lo que ahorra el trabajo en ese equipo en concreto. Pero no puede exportar datos para llevarlos a otro Helium, y eso sí es un problema si se suma a la ausencia de sincronización.
Sin soporte para contenido DRM
La otra gran carencia es que no soporta Widevine, por lo que es imposible reproducir contenido de Netflix, Spotify, Disney+, etc. Se dice que es porque Widevine es un software de Google, y prefieren no implementarlo. El problema se acentúa cuando uno se entera de que tampoco es posible añadir el soporte con algún parche o hack. Sencillamente, en el momento de escribir este artículo no es una posibilidad.
Si se busca algo de información, los más conformistas o «fans» de Helium llegarán a decir «usa otro navegador para eso» o algo similar. A mí me parece una respuesta absurda que sencillamente confirma que Helium tiene carencias: si te recomiendan usar otro navegador para hacer lo que tu navegador no te permite, poco más hay que añadir.
Yo suelo usar Vivaldi en equipos en donde necesito funciones para usuarios avanzados, y Firefox en donde sólo quiero un navegador simple. En mi equipo principal también tengo Chromium y Brave, pero para comprobar diferencias, que yo escribo en blogs y me viene bien. Pero Vivaldi/Firefox me permiten hacer todo lo que busco en cada equipo. No estoy obligado a instalar otro navegador porque uno de ellos no pueda hacer algo.
Helium aún está en fase beta
Estamos hablando de un navegador que aún está en fase beta, y pueden introducir muchos cambios antes del lanzamiento de la primera estable. En mi opinión, algo que comparten muchos usuarios, deben arreglar estas dos carencias. La del DRM se podría arreglar publicando documentación oficial sobre cómo añadir Widevine por parte del usuario, aunque sea tras informar de los posibles peligros de privacidad.
Entiendo que sincronizar en una nube puede ser malo para la privacidad, y no creo que el proyecto cree una propia para estos menesteres. Una solución pasaría por poder crear un archivo para exportar los datos, o facilitar información oficial de cómo llevárnoslos de una instalación a otra.
En cualquier caso, yo no puedo recomendar Helium a conocidos poco expertos si no facilitan las cosas.