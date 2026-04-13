Cuando buscas información sobre Helium Browser en Internet te encuentras con cosas muy distintas: desde un navegador flotante para macOS hasta un proyecto open source centrado en la privacidad, pasando incluso por servicios que nada tienen que ver con navegar por la web. Esto genera bastante confusión, así que conviene poner orden y explicar, con calma, qué es lo que nos interesa aquí, que es el navegador web con base Chromium.

Alguno estará pensando algo así como «oh, no. Otro más», pero no. Para nada. De hecho, es posible que Helium sea el motivo por el que Brave está desarrollando Origin, un navegador que sería el resultado de hacer Brave más privado y sin muchas de sus funciones, como Rewards y Wallet.

Helium como navegador privado basado en Chromium

Hoy en día cuando se habla de Helium Browser se suele hacer referencia a un navegador web open source construido sobre un Chromium “desgoogleado”, es decir, sobre la base de un proyecto como ungoogled-chromium pero con un fuerte énfasis en la privacidad y sin dependencias en los servicios de Google.

En el panorama actual, la mayoría de navegadores de escritorio que ves (Opera, Edge, Vivaldi, Brave y muchos otros) son en realidad variantes más o menos personalizadas de Chromium, e incluso existen proyectos p2p como Beaker que siguen enfoques radicalmente distintos. Muchos reutilizan casi tal cual la interfaz gráfica y no solo el motor de renderizado Blink, y los que no calcan la UI suelen seguir una arquitectura parecida. Helium no es una excepción: ofrece una experiencia muy cercana a Chromium, pero con su propia capa de pulido.

La filosofía del proyecto es apostar por ser “ligero, privado por defecto y respetuoso de serie”, evitando a la vez meter funciones que no aportan al núcleo del navegador. En vez de rediseñarlo todo desde cero o llenarlo de extras que no vas a usar, se mantiene cerca del comportamiento estándar de Chromium, añadiendo un conjunto de mejoras enfocadas claramente a la privacidad, el bloqueo de anuncios y algunos atajos que ahorran tiempo sin sacrificar seguridad.

Esta combinación ha hecho que algunos usuarios lo describan como una especie de “Brave mejor que Brave”: un navegador con muchas de las ventajas de otros proyectos centrados en la privacidad, pero sin su historial controvertido ni elementos extra que puedan generar desconfianza. La pregunta clave, como siempre, es si realmente cumple con lo que promete en el día a día.

Arranque inicial y configuración de Helium privado

En cuanto abres por primera vez este Helium moderno, te das cuenta de que la privacidad está presente desde el primer arranque. De entrada, el navegador incorpora uBlock Origin integrado de serie, algo posible gracias a que mantiene el soporte para Manifest V2, el modelo de extensiones que muchos proyectos están abandonando pero que sigue siendo crucial para los bloqueadores de contenido más potentes.

Durante la primera configuración puedes elegir entre quedarte con los ajustes por defecto ya orientados a la privacidad o tomarte un rato para personalizarlo a tu gusto. Nada de pasos de sincronización ni creación de cuentas: toda la configuración se guarda localmente. Además, si más adelante quieres repetir este asistente de inicio, basta con escribir helium://setup en la barra de direcciones para abrir de nuevo el proceso de configuración guiada.

En la sección de ajustes avanzados aparece el concepto de “Helium services”. Se trata de un servicio intermedio que actúa como envoltorio de privacidad, pensado para anonimizar determinadas conexiones externas. Sólo se utiliza si activas funciones concretas, como la descarga de extensiones, filtros de bloqueo de anuncios, la actualización del navegador o el uso de ciertos atajos tipo “bang”.

La lógica detrás de estos Helium services es que Google u otros proveedores externos no puedan saber qué extensiones instalas o eliminas ni qué recursos concretos estás descargando. Incluso las consultas que haces mediante algunos bangs, incluidas las relacionadas con herramientas de IA, se anonimizan pasando por este intermediario para evitar que se asocien directamente con tu identidad o tu dirección IP. Este enfoque busca, en esencia, anonimizar conexiones externas cuando se invoca funcionalidad que lo requiere.

Si a pesar de todo prefieres no depender de la instancia oficial, el navegador permite configurar tu propio servidor de Helium services desde las opciones. Eso sí, los desarrolladores avisan con claridad de que, si te montas tu propia infraestructura, no dan soporte si algo se rompe o deja de funcionar como debería, así que esta opción está más orientada a usuarios avanzados que quieran el control absoluto.

Privacidad extrema: sin gestor de contraseñas, sin sincronización

Una decisión muy llamativa de Helium es que el navegador no incluye gestor de contraseñas integrado ni funciones nativas de sincronización. A primera vista puede parecer un recorte, pero responde a una postura firme: evitar que exista una “cuenta central” del navegador o un repositorio de credenciales que dependa de terceros.

De serie, Helium bloquea las cookies de terceros, no hace peticiones externas salvo las que sean estrictamente necesarias para los Helium services (y solo cuando se usan) y fuerza la conexión mediante HTTPS siempre que sea posible. Es un planteamiento muy radical: el navegador prácticamente no “llama a casa” ni manda datos si tú no provocas esas conexiones.

En cuanto a la sincronización, si quieres tener marcadores, contraseñas o ajustes replicados en distintos equipos, vas a necesitar apoyarte en soluciones externas: extensiones específicas para sincronizar favoritos, gestores de contraseñas independientes o servicios que ya uses para mantener tus datos a salvo. El navegador soporta perfiles de usuario, incluyendo perfiles de invitado, pero todo se queda en local y cualquier sincronización la tienes que montar tú.

Para quienes valoran mucho la privacidad, esto es más una ventaja que un inconveniente: al no haber un almacén centralizado de contraseñas ni un sistema de sincronización propietario, se reduce la superficie de ataque y se refuerza la idea de que tus datos solo se mueven cuando tú lo decides y mediante las herramientas que elijas. Muchos usuarios avanzados recurren, por ejemplo, a soluciones como Nextcloud Passwords u otros gestores de contraseñas multiplaforma para cubrir esta necesidad.

Bangs integrados y navegación ultrarrápida por atajos

Uno de los elementos más originales de Helium es la integración nativa de “bangs”, un concepto popularizado por DuckDuckGo que permite saltar directos a resultados o búsquedas específicas usando atajos en la barra de direcciones.

Los bangs funcionan de forma muy sencilla: escribes un comando corto precedido de un signo de exclamación y la palabra clave que quieras, y el navegador te lleva directo al sitio o a la búsqueda correspondiente. Por ejemplo, si escribes “!w software libre”, Helium te lanza directamente al artículo relevante de Wikipedia sobre ese tema en lugar de mostrar primero una página de resultados intermedios.

Helium mantiene una lista en caché de más de diez mil bangs distintos, cubriendo servicios de todo tipo, incluidas consultas hacia herramientas de IA como ChatGPT a través de atajos pensados para preservar la privacidad. En algunas pruebas se ha visto que el bang para ChatGPT, por ejemplo, rellena el cuadro de texto con el prompt pero no llega a pulsar el botón de enviar, por lo que todavía hay margen para pulir la experiencia y hacerla totalmente manos libres.

En cualquier caso, el hecho de tener un repertorio tan amplio de bangs directamente en el navegador convierte la barra de direcciones en una especie de lanzador universal: saltar de la búsqueda en un sitio concreto a otro se vuelve algo casi instantáneo, sin andar cambiando de pestañas de motor de búsqueda ni escribiendo URLs largas.

Otras mejoras de uso y personalización en Helium

Más allá de la privacidad y los bangs, Helium incorpora una serie de pequeñas mejoras de interfaz y calidad de vida que, sin ser revolucionarias, se notan en el uso diario. No aspira al nivel de personalización extremo de navegadores como Vivaldi, pero sí añade retoques que van al grano.

Un ejemplo claro está en cómo maneja la personalización visual del navegador. Mientras que Chrome insiste en vincular el tema del navegador a la imagen de fondo de la página de nueva pestaña, en Helium se separan claramente el “wallpaper” del speed dial y la apariencia general del navegador. Puedes cambiar el fondo de la página de inicio sin que eso arrastre colores y estilos al resto de la interfaz, y además la opción de “Personalizar Helium” tiene su propia entrada en el menú para acceder rápido a estos ajustes.

Otra función destacable es la vista dividida o Split View para pestañas. En lugar de abrir dos ventanas del navegador lado a lado y pelearte con el gestor de ventanas del sistema, Helium permite poner dos pestañas en paralelo dentro de la misma ventana, algo especialmente útil para comparar información, seguir un vídeo mientras tomas notas o investigar con dos fuentes simultáneas. No llega al tab tiling avanzado de otros navegadores (solo permite dos pestañas en paralelo), pero para la mayoría de tareas cotidianas es más que suficiente.

En el apartado de extensiones, Helium se ha comprometido a mantener el soporte para Manifest V2 todo el tiempo que le sea posible. Esto es clave porque muchas extensiones enfocadas en privacidad, como la propia uBlock Origin que viene incluida, dependen de las capacidades de este modelo antiguo para funcionar con toda su potencia. Aunque en el futuro Chromium elimine completamente V2, el proyecto ha dejado caer que intentará reinyectar o mantener este soporte, aunque todavía no está claro cómo lo harán técnicamente.

Limitaciones, problemas conocidos y puntos débiles

El enfoque radical en privacidad de Helium también tiene su cara B en forma de limitaciones y pequeños inconvenientes que conviene conocer antes de usarlo como navegador principal.

Uno de los problemas más comentados tiene que ver con el uBlock Origin que viene integrado. En algunos sitios web determinados se han detectado fallos a la hora de iniciar sesión cuando se usa la versión integrada del bloqueador. La forma de evitar estos problemas pasa por desactivar el uBlock incluido y instalar manualmente uBlock Lite desde la Chrome Web Store, donde el comportamiento es más predecible.

Al navegar por la tienda de extensiones de Chrome verás, además, que esta insiste en sugerirte la instalación de Google Chrome. Se trata de un comportamiento conocido y ya registrado como bug abierto en el repositorio del proyecto, relacionado probablemente con los retoques de privacidad que diferencian a Helium de un Chromium estándar. A pesar de ese aviso algo pesado, la instalación de extensiones sigue funcionando correctamente.

Otra limitación importante es que Helium no incluye soporte para DRM mediante Widevine u otros sistemas similares. Como consecuencia, servicios de streaming como Netflix, Prime Video, Spotify Web y cualquier plataforma que requiera DRM para reproducir contenido protegido no funcionarán correctamente en este navegador. Si consumes mucho contenido de este tipo, probablemente tendrás que mantener otro navegador alternativo solo para estas tareas.

Conviene también recordar que el propio equipo considera que el estado actual del navegador es de “calidad beta”, algo que se refleja en su repositorio de GitHub. El proyecto es estable para el día a día en muchos casos, pero todavía está en fase de maduración, así que es de esperar que aparezcan pulidos continuos, cambios y mejoras a medida que avanza el desarrollo.

Distribución, plataformas y empaquetado de Helium

Helium en su versión moderna está disponible para Linux, macOS y Windows. El método de distribución principal, disponible en su página web, es un AppImage para Linux, lo que facilita bastante la instalación sin depender de paquetes específicos de cada distribución. Para mantenerlo actualizado de forma más cómoda, se suele recomendar el uso de aplicaciones especializadas en gestionar AppImages, como Gear Lever, aunque también se ofrecen tarballs binarios, compilaciones para ARM64 y el propio código fuente desde la página de lanzamientos de GitHub.

En el caso concreto de macOS, existe un repositorio dedicado a la creación de paquetes y al tooling de desarrollo específico para esta plataforma. macOS es el entorno principal donde se desarrolla Helium, por lo que se considera el sistema recomendado si quieres contribuir a nuevas funcionalidades o trabajar a fondo con el código del proyecto. La documentación de compilación se encuentra en archivos como docs/building.md, y se pide leer con atención las pautas de CONTRIBUTING.md del repositorio principal antes de enviar parches o abrir pull requests.

Para las compilaciones en macOS, el proyecto cuenta con el apoyo de infraestructura patrocinada por Depot, que ofrece runners de alto rendimiento. Gracias a estos recursos, es posible compilar, empaquetar y publicar nuevas versiones del navegador en cuestión de horas, no de días, acelerando mucho el ciclo de desarrollo y distribución.

Este repositorio específico de macOS toma como base el proyecto ungoogled-chromium-macos, pero ha sido modificado en profundidad para adaptarse a las necesidades y particularidades de Helium. El equipo detrás de ungoogled-chromium recibe un agradecimiento explícito, ya que su trabajo ha simplificado enormemente la tarea de lidiar con la compleja base de código de Chromium y ha permitido centrar esfuerzos en las mejoras propias del navegador.

En cuanto a licencias, todo el código, parches y contenido original que sean específicos de Helium y que no procedan de otros repositorios se publican bajo licencia GPL-3.0. Por otro lado, cualquier fragmento importado desde proyectos de terceros conserva su licencia original. Un ejemplo típico es el código no modificado heredado de ungoogled-chromium, que mantiene su licencia BSD de 3 cláusulas. Esta combinación garantiza que el proyecto siga siendo software libre y que se respeten las condiciones de quienes han contribuido aguas arriba.